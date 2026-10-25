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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل على صفيح ساخن.. الدروز يشعلون النيران ويغلقون الطرق احتجاجًا على طــ.عن شاب في يافا

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات
فرناس حفظي

أغلق عشرات المتظاهرين الدروز الطريق السريع رقم 6 في إسرائيل، مساء الأحد، لمدة ساعة تقريبًا، بعد إشعال إطارات سيارات عند تقاطع إلياكيم، ما تسبب في اضطرابات مرورية واسعة وامتداد طوابير السيارات لعدة كيلومترات.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 100 متظاهر شاركوا في الاحتجاج، الذي أدى إلى إغلاق الطريق في الاتجاه الجنوبي بين يوكنعام وعين توت، فيما تسبب توقف بعض المارة لمتابعة الأحداث في تباطؤ حركة المرور بالاتجاه الشمالي أيضًا.

وتدخلت قوات الشرطة الإسرائيلية لتنظيم حركة السير والحفاظ على النظام العام، قبل أن تعلن تفرق المتظاهرين وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور في الاتجاهين بعد نحو ساعة من الإغلاق.

شجار في يافا يشعل الاحتجاجات

وحسب التقرير، جاءت المظاهرة على خلفية شجار وقع داخل نادٍ في مدينة يافا ليلة الخميس والجمعة، وتطور لاحقًا إلى اشتباك في موقف السيارات خارج النادي، أسفر عن إصابة شاب درزي يبلغ من العمر 18 عامًا بطعنة، نُقل على إثرها إلى المستشفى وهو يعاني إصابات متوسطة.

وألقت الشرطة القبض على ثلاثة مشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عامًا، وضبطت سكينين يُشتبه في صلتهما بالواقعة. وقررت المحكمة الإفراج عن أحد المشتبه بهم ووضعه تحت الإقامة الجبرية، فيما مددت احتجاز اثنين آخرين لمدة أربعة أيام، على أن يمثلا مجددًا أمام المحكمة للنظر في تمديد احتجازهما.

وأشار التقرير إلى أن التحقيقات وجلسة تمديد الحبس الاحتياطي لم تثبتا وجود خلفية عرقية للشجار، رغم الادعاءات التي رددها بعض المحتجين بشأن تعرض الشبان للاعتداء بسبب أصولهم.

تأتي هذه الاحتجاجات وسط تصاعد التوترات المرتبطة بحوادث اعتداء يُشتبه في استهدافها أفرادًا من الطائفة الدرزية داخل إسرائيل، في وقت تواصل فيه الشرطة التحقيق في ملابسات واقعة الطعن وتحديد مسئولية المشتبه بهم.

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