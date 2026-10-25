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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال اقتصادي يهز إسرائيل.. لا بطاقات ائتمان ولا أمازون وتحذيرات من حصار مالي يضرب الإسرائيليين

نتنياهو
نتنياهو
فرناس حفظي

شنّ أكثر من 100 خبير اقتصادي ومسؤول حكومي سابق ورجل أعمال في إسرائيل هجومًا حادًا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، محذرين من التداعيات الخطيرة المحتملة لفرض عقوبات دولية على النظام المصرفي الإسرائيلي، ومشككين في جدوى مقترحه استخدام العملات المشفرة للالتفاف على تلك العقوبات.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن رسالة وقّعها أكثر من 100 شخصية اقتصادية بارزة، من بينهم الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد البروفيسور يوئيل موكير، ومحافظ بنك إسرائيل السابق يعقوب فرينكل، إلى جانب الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء أهارون تشيخانوفير، حذرت من أن العقوبات المصرفية المحتملة قد تلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد الإسرائيلي.

تحذيرات من عزلة اقتصادية واسعة

وحذر الموقعون من أن فرض عقوبات على النظام المصرفي الإسرائيلي قد يؤدي إلى تعطيل أنشطة الشركات والمصدرين والمستثمرين، ولا سيما قطاع التكنولوجيا المتقدمة الذي يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في إسرائيل.

وأشاروا إلى أن التداعيات المحتملة قد تشمل ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، وتدهور العلاقات الاقتصادية الدولية، بما ينعكس سلبًا على مستوى معيشة المواطنين.

كما حذرت الرسالة من أن العقوبات قد تؤثر على المعاملات المالية اليومية، بما في ذلك استخدام بطاقات الائتمان والتسوق عبر المنصات العالمية مثل «أمازون» و«علي إكسبريس»، فضلًا عن صعوبة تحويل العمال الأجانب الأموال إلى عائلاتهم في الخارج.

وامتدت التحذيرات إلى قطاعات حيوية، من بينها الرعاية الصحية، مع مخاوف من تعقيد عمليات شراء الأدوية والمعدات الطبية، فضلًا عن تراجع قدرة إسرائيل على تمويل احتياجاتها الأمنية والدفاعية.

هجوم مباشر على نتنياهو

ووجّه الموقعون انتقادات حادة إلى نتنياهو، معتبرين أن تصريحاته بشأن الاستعداد لمواجهة العقوبات باستخدام العملات المشفرة تعكس، بحسب وصفهم، قصورًا في فهم طبيعة التحديات الاقتصادية الدولية.

وحذروا من أن اللجوء إلى هذه الوسائل لن يوفر بديلًا فعالًا عن الحفاظ على العلاقات المصرفية والتجارية مع الشركاء الدوليين، مشيرين إلى تجارب دول واجهت عقوبات اقتصادية، من بينها إيران وروسيا وجنوب أفريقيا.

بنك إسرائيل يرفض التعويل على العملات المشفرة

وفي السياق ذاته، عارض بنك إسرائيل مقترح نتنياهو، مؤكدًا أن العملات المشفرة لا تمثل وسيلة مضمونة لتجاوز العقوبات الدولية، وأن الأولوية ينبغي أن تكون للحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين والعمل على منع فرض العقوبات من الأساس.

ورغم الانتقادات، لم يتراجع نتنياهو عن موقفه، إذ قال في مقابلة تلفزيونية إن العملات المشفرة تمثل إحدى الوسائل الممكنة، لكنها ليست الخيار الوحيد، مؤكدًا أنه يستمع إلى الانتقادات، لكنه سيتخذ القرارات التي يراها مناسبة.

وتكشف هذه المواجهة عن تصاعد المخاوف داخل الأوساط الاقتصادية الإسرائيلية من تداعيات العزلة الدولية المحتملة، في وقت يحذر فيه خبراء من أن العقوبات المصرفية، إذا فُرضت، قد تتجاوز آثارها الأسواق والمؤسسات المالية لتطال تفاصيل الحياة اليومية للإسرائيليين.

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