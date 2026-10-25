البيت الأبيض: ترامب يبرم صفقات كبرى لتعزيز الطاقة الأمريكية وخفض أسعار الوقود

أكد البيت الأبيض أن أسعار البنزين والديزل ستنخفض سريعًا قريبًا، بفضل الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعزيز إنتاج الطاقة الأمريكية، مشيرًا إلى أن إدارته بدأت منذ اليوم الأول لتوليها السلطة تفكيك السياسات المناهضة للطاقة التي اتبعتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وتقليص الإجراءات البيروقراطية، وإنهاء ما وصفته بأجندة الديمقراطيين الخضراء المضللة.

وأوضح البيت الأبيض -في بيان اليوم الأحد- أنه في ظل قيادة ترامب، تنتج الولايات المتحدة حاليًا مستويات قياسية من النفط والغاز الطبيعي، بالتزامن مع توسيع قدرات التكرير المحلية وتعزيز أمن الطاقة الأمريكي، وأن ترامب سيواصل تعزيز هيمنة الولايات المتحدة على قطاع الطاقة وخفض تكاليف المعيشة على الأمريكيين، من خلال استعادة السياسات الداعمة لإنتاج الطاقة.

وأشار البيان إلى أن ترامب أعاد، خلال أقل من عام على عودته إلى البيت الأبيض، ترسيخ مكانة الولايات المتحدة باعتبارها أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، وأن ترامب يستعين بقانون الإنتاج الدفاعي، ويستثمر ملايين الدولارات لزيادة قدرات التكرير الأمريكية وإنتاج المزيد من الديزل والبنزين، بعدما استنزف الديمقراطيون، الذين وصفهم البيان بالمتطرفين، قدرات التكرير الأمريكية.

ولفت البيان إلى أنه عقب إلقاء القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي وصفه ترامب بأنه ديكتاتور متورط في الإرهاب المرتبط بالمخدرات، أعلن الرئيس الأمريكي إبرام أكبر صفقة نفطية في تاريخ العالم مع فنزويلا، بهدف خفض أسعار البنزين لجميع الأمريكيين، من خلال تأمين 65 مليار برميل من النفط لمضاعفة احتياطيات الولايات المتحدة وزيادة إمداداتها النفطية.

ولفت إلى أن كميات النفط الفنزويلي الواردة إلى الولايات المتحدة ارتفعت حتى الآن بأكثر من 400%، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من عقد.

وذكر البيان أن ترامب وقّع، في وقت سابق من الشهر الجاري، أمرًا تنفيذيًا لخفض تكاليف الديزل على الفور بالنسبة إلى سائقي الشاحنات والمزارعين الأمريكيين الذين يسهمون في استمرار حركة الاقتصاد.

وأضاف أن ترامب أبرم اتفاقات مع عدد من الدول للإفراج عن أكثر من 130 مليون برميل من الديزل من مخزوناتها، بهدف تعزيز الإمدادات العالمية وخفض الأسعار.

وأشار البيت الأبيض إلى أن كميات أكبر من النفط تمر عبر مضيق هرمز مقارنة بالفترة التي سبقت النزاع، بفضل قوة القوات الأمريكية وقيادة ترامب.

كما أوضح أن ترامب أبرم صفقة مع كوريا الجنوبية لبناء خط أنابيب للغاز الطبيعي في ألاسكا، ظل متعثرًا لفترة طويلة، ومن المتوقع أن يخفض تكاليف الطاقة في ألاسكا بمقدار 10 مليارات دولار.

ولفت البيان إلى أن وكالة حماية البيئة الأمريكية، في عهد ترامب، أصدرت إعفاءات من قيود الوقود أسهمت في زيادة إمدادات البنزين المحلية بآلاف البراميل يوميًا، بما يساعد على خفض التكاليف على الأمريكيين.

وأضاف أن ترامب أصدر إعفاءً يسمح بزيادة شحنات البنزين والديزل ووقود الطائرات إلى الولايات المتحدة.

وأوضح أن وكالة حماية البيئة رفعت قيود الوقود في أنحاء البلاد، ما أدى إلى خفض أسعار البنزين في الولايات التي اتبعت توجيهاتها وألغت متطلباتها التنظيمية.

وفي المقابل، انتقد البيان السياسيين الديمقراطيين في ولايتي نيويورك وكاليفورنيا لعدم اعتماد هذه المعايير، معتبرًا أن ذلك يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود على سكان الولايتين.

واختتم البيت الأبيض بيانه بالإشارة إلى أن إدارة ترامب منحت عددًا قياسيًا من الإعفاءات للمصافي الصغيرة، بما يسهم في خفض تكاليف الوقود على الأمريكيين ودعم المزارعين، مؤكدًا أن ترامب وإدارته يعملان يوميًا على خفض أسعار البنزين.