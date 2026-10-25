قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن بوست: ماسك يقر بفرض قيود على وصول أوكرانيا إلى «ستارلينك»
إسرائيل على صفيح ساخن.. الدروز يشعلون النيران ويغلقون الطرق احتجاجًا على طــ.عن شاب في يافا
بمشاركة محمد صلاح.. طرابزون سبور يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة ريزه سبور في الدوري التركي
التعاون الخليجي: دول المجلس منفتحة على العالم وتتطلع لبناء شراكات استثمارية طويلة الأجل
أزمة شقق موظفي العاصمة.. طلب إحاطة بسبب إلغاء الحجز الإلكتروني ومصير 500 ألف جنيه لكل موظف
أسامة كمال: العالم يواجه أوضاعًا شديدة الخطورة.. والمصارحة والمكاشفة ضرورة لمواجهة التداعيات
الطقس غدًا في مصر 26 أكتوبر 2026 .. درجات الحرارة وخريطة الأمطار
برأسية طاهر محمد.. الأهلي يضاعف النتيجة ويسجل الهدف الرابع أمام كيتارا
متحدث الوزراء: لا زيادة في أسعار الوقود.. والحكومة تتحمل أعباء الطاقة عن المواطنين
أحمد موسى: مفيش دولة ما عليهاش ديون.. ودي نسب الديون في أوروبا وأمريكا
متحدث الوزراء يكشف حقيقة وجود نقص في السلع.. ويوضح موقف الحكومة من ارتفاع الدولار وتحركات البورصة
متحدث الوزراء: التوسع في الطاقة الشمسية والمتجددة.. ونستهدف 30 جيجاوات بنهاية 2028
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عواصف عنيفة تضرب أوروبا وتتسبب في انقطاع الكهرباء وتعطيل الرحلات الجوية وشبكات الاتصالات

عواصف تضرب أوروبا وتتسبب في انقطاع الكهرباء
عواصف تضرب أوروبا وتتسبب في انقطاع الكهرباء
أمنية رشاد الجلوي

ضربت عواصف قوية شمال أوروبا اليوم ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 150 ألف منزل، وتسبب في إلغاء مئات الرحلات الجوية، وتعطل شبكات الاتصالات الهاتفية.
وسُجلت رياح بلغت سرعتها 135 كيلومتراً في الساعة (84 ميلاً في الساعة) في منطقة "أرغيل وبوت" (Argyll and Bute) غربي اسكتلندا، بينما تسببت الأشجار المتساقطة والكابلات الكهربائية المقطوعة في إغلاق الطرق وخطوط السكك الحديدية في أنحاء البلاد.

وذكرت السلطات في كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن العاصفتين "بويلو" (Boelo) و"أوستن" (Austen) -اللتين ضربتا المنطقة في غضون 24 ساعة من بعضهما البعض- تسببتا في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 82 ألف منزل في بريطانيا، ونحو 60 ألف منزل في فرنسا، وما لا يقل عن 10 آلاف منزل في ألمانيا.

وأشارت "رابطة شبكات الطاقة" (Energy Networks Association) في بريطانيا إلى أن أكثر من 400 ألف منزل فقدت التيار الكهربائي في مرحلة ما خلال العواصف. 

وأدت العاصفة "أوستن" يوم الجمعة إلى انهيار جزء من رصيف بحري في مدينة برايتون، على الساحل الجنوبي لإنجلترا؛ وهو جزء كان خارج الخدمة منذ تعرضه لحريق عام 2003.

وضربت الرياح القوية شمال فرنسا عبر القناة الإنجليزية، في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا أولى عواصف الخريف الكبرى لهذا العام، وسط تحذيرات من خبراء بشأن تزايد الظواهر الجوية المتطرفة نتيجة الاحتباس الحراري العالمي.

وأعلنت شركة الطاقة الفرنسية "إينيديس" (Enedis) أنه في ذروة العاصفة "أوستن" يوم السبت، انقطع التيار الكهربائي عن نحو 288 ألف منزل.

وبحلول ظهر الأحد، ظل 59 ألف منزل دون كهرباء، لا سيما في منطقتي نورماندي وبريتاني. 

وأوضحت الشركة أن 2600 فني ومقاول يعملون على إعادة التيار الكهربائي.
وفي ألمانيا، تسببت العاصفة "أوستن" يوم الأحد في انقطاع الكهرباء عن 10 آلاف منزل في مدينة "فرايبورغ-بريسغاو" (Freiburg-Brisgau) بجنوب غرب البلاد وما حولها. وأفاد المستشفى الرئيسي في المدينة بأنه اضطر إلى قصر خدماته على الحالات الطارئة فقط، وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي أدى أيضاً إلى تعطل شبكة الهواتف المحمولة.

وذكرت الشرطة الألمانية أن شخصين أصيبا بجروح خطيرة يوم السبت، بعد أن أطاحت رياح العاصفة "أوستن" بسقالات بناء خلال سوق خريفية في بلدة "ناستاتن" (Nastatten). توقعت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية (DWD) هبوب رياح أقوى، قد تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة (60 ميلاً في الساعة)، على الساحل الشمالي يوم الأحد.

وضربت العواصف كلاً من هولندا وبلجيكا؛ حيث تسبب سقوط الأشجار في إصابة أربعة أشخاص في بروكسل يوم السبت.

وأدت العواصف إلى إلغاء أو تغيير مسار مئات الرحلات الجوية في جميع أنحاء شمال أوروبا.

وفي مطار "شيبول" بأمستردام، أحد أكثر المطارات ازدحاماً في أوروبا، أُلغيت عشرات الرحلات الجوية يوم الأحد. 

ورصدت وكالة فرانس برس (AFP) إلغاء نحو 90 رحلة عبر الموقع الإلكتروني للمطار، كانت متجهة في الغالب إلى مدن أوروبية مثل باريس وروما ودبلن. كما أُلغيت عشرات الرحلات الأخرى التي كان من المقرر أن تهبط في المطار.

وتأثرت حركة الطيران في شمال إنجلترا واسكتلندا أيضاً جراء هذه العواصف.

عواصف قوية شمال أوروبا انقطاع التيار الكهربائي الرحلات الجوية تعطل شبكات الاتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

مشغولات ذهبية

أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق

الجنين

حكم اختيار جنس الجنين في عمليات الحقن المجهري.. دار الإفتاء تجيب

سعر الذهب

الجرام يتخطى الـ7000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24 بعد قفزة الدولار

وزير التعليم العالي

بالأسماء.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في 6 جامعات

أسعار الدواجن

بكام الفراخ انهاردة؟.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

الإنترنت الأرضي

الـ 100 جيجا بـ 150 جنيها.. بدء تنفيذ توجيهات الحكومة بمضاعفة الإنترنت الأرضي

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 25 أكتوبر

ترشيحاتنا

أحمد فتوح و ناصر منسى

رد فعل غير متوقع من محمود فتح الله بشأن عقوبتي ناصر منسي وفتوح بالزمالك

حسين الشحات

حسين الشحات هداف الجيل الحالي للأهلي في البطولات الأفريقية ورابع الهدافين تاريخيًا

الدوري الإسباني

رقم قياسي في الكلاسيكو.. 8 لاعبين مسلمين في قائمتي ريال مدريد وبرشلونة

بالصور

أبرزها «نصيب» و«حدوتة».. أفلام منتظرة بدور العرض السينمائية قبل نهاية 2026

أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مرفأ الوجدان

المزيد