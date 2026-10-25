عواصف عنيفة تضرب أوروبا وتتسبب في انقطاع الكهرباء وتعطيل الرحلات الجوية وشبكات الاتصالات

ضربت عواصف قوية شمال أوروبا اليوم ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 150 ألف منزل، وتسبب في إلغاء مئات الرحلات الجوية، وتعطل شبكات الاتصالات الهاتفية.

وسُجلت رياح بلغت سرعتها 135 كيلومتراً في الساعة (84 ميلاً في الساعة) في منطقة "أرغيل وبوت" (Argyll and Bute) غربي اسكتلندا، بينما تسببت الأشجار المتساقطة والكابلات الكهربائية المقطوعة في إغلاق الطرق وخطوط السكك الحديدية في أنحاء البلاد.

وذكرت السلطات في كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن العاصفتين "بويلو" (Boelo) و"أوستن" (Austen) -اللتين ضربتا المنطقة في غضون 24 ساعة من بعضهما البعض- تسببتا في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 82 ألف منزل في بريطانيا، ونحو 60 ألف منزل في فرنسا، وما لا يقل عن 10 آلاف منزل في ألمانيا.

وأشارت "رابطة شبكات الطاقة" (Energy Networks Association) في بريطانيا إلى أن أكثر من 400 ألف منزل فقدت التيار الكهربائي في مرحلة ما خلال العواصف.

وأدت العاصفة "أوستن" يوم الجمعة إلى انهيار جزء من رصيف بحري في مدينة برايتون، على الساحل الجنوبي لإنجلترا؛ وهو جزء كان خارج الخدمة منذ تعرضه لحريق عام 2003.

وضربت الرياح القوية شمال فرنسا عبر القناة الإنجليزية، في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا أولى عواصف الخريف الكبرى لهذا العام، وسط تحذيرات من خبراء بشأن تزايد الظواهر الجوية المتطرفة نتيجة الاحتباس الحراري العالمي.

وأعلنت شركة الطاقة الفرنسية "إينيديس" (Enedis) أنه في ذروة العاصفة "أوستن" يوم السبت، انقطع التيار الكهربائي عن نحو 288 ألف منزل.

وبحلول ظهر الأحد، ظل 59 ألف منزل دون كهرباء، لا سيما في منطقتي نورماندي وبريتاني.

وأوضحت الشركة أن 2600 فني ومقاول يعملون على إعادة التيار الكهربائي.

وفي ألمانيا، تسببت العاصفة "أوستن" يوم الأحد في انقطاع الكهرباء عن 10 آلاف منزل في مدينة "فرايبورغ-بريسغاو" (Freiburg-Brisgau) بجنوب غرب البلاد وما حولها. وأفاد المستشفى الرئيسي في المدينة بأنه اضطر إلى قصر خدماته على الحالات الطارئة فقط، وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي أدى أيضاً إلى تعطل شبكة الهواتف المحمولة.

وذكرت الشرطة الألمانية أن شخصين أصيبا بجروح خطيرة يوم السبت، بعد أن أطاحت رياح العاصفة "أوستن" بسقالات بناء خلال سوق خريفية في بلدة "ناستاتن" (Nastatten). توقعت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية (DWD) هبوب رياح أقوى، قد تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة (60 ميلاً في الساعة)، على الساحل الشمالي يوم الأحد.

وضربت العواصف كلاً من هولندا وبلجيكا؛ حيث تسبب سقوط الأشجار في إصابة أربعة أشخاص في بروكسل يوم السبت.

وأدت العواصف إلى إلغاء أو تغيير مسار مئات الرحلات الجوية في جميع أنحاء شمال أوروبا.

وفي مطار "شيبول" بأمستردام، أحد أكثر المطارات ازدحاماً في أوروبا، أُلغيت عشرات الرحلات الجوية يوم الأحد.

ورصدت وكالة فرانس برس (AFP) إلغاء نحو 90 رحلة عبر الموقع الإلكتروني للمطار، كانت متجهة في الغالب إلى مدن أوروبية مثل باريس وروما ودبلن. كما أُلغيت عشرات الرحلات الأخرى التي كان من المقرر أن تهبط في المطار.

وتأثرت حركة الطيران في شمال إنجلترا واسكتلندا أيضاً جراء هذه العواصف.