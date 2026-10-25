كأس الكونفدرالية| الأهلي يتقدم 2\0 على كيتارا في الشوط الأول

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشوط الأول من مباراته أمام ضيفه كيتارا الأوغندي في إياب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية باستاد القاهرة الدولي.

افتتح حسين الشحات التسجيل للنادي الأهلي في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول ، وقبل أن يلفظ الشوط أنفاسه نجح أفشة في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 44 من عمر المباراة.



كأس الكونفدرالية| عموتة يعلن تشكيل الأهلي أمام كيتارا



أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي لمباراة كيتارا التي تجمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد وأشرف داري وهادي رياض وتوفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات.

خط الهجوم: سفيان بنجديدة

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

حمزة علاء وياسين مرعي وأحمد عيد ومنصف بقرار وعمر الساعي وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.