سهير المرشدي: وجودي في مهرجان شرم الشيخ للمسرح إحساس أكبر من الكلام

أعربت الفنانة سهير المرشدي عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، مؤكدة أن وجودها وسط الحاضرين يحمل لها مشاعر أكبر من أن تصفها الكلمات.

وقالت سهير المرشدي: «حاسة إني طايرة بين الأرض والسماء، وإحساسي بوجودي وسط كل الحاضرين أكبر من أي كلام، وسعيدة إن المهرجان مستمر رغم الظروف المادية القاسية التي يمر بها العالم».

واختتمت حديثها بتوجيه الشكر إلى المخرج مازن الغرباوي، رئيس المهرجان، تقديرًا للجهد الذي يبذله من أجل استمرار المهرجان ودعم الحركة المسرحية.