شيماء سيف تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها.. وتؤكد: الأمومة أصبحت قريبة

حلت الفنانة شيماء سيف ضيفة علي برنامج “ عندي سؤال ” المذاع عبر قناة المشهد ، حيث روت العديد من التفاصيل حول حياتها الشخصية .

وقالت شيماء سيف : غلطة عمري حين قمت بتحميل فيديوهات عمل مقالب في زوجي ، ومن بعدها اصبح الجمهور يركز في حياتي الزوجية ، ففي احدى المرات قمت بعمل بلوك لزوجي بسبب خلاف يحدث في عدد من البيوت ، واعتقدوا حينها اننا انفصلنا وأصبح الخلاف أكبر ، ولكن قررنا بعدها ان نحذف صورنا ونقوم بعمل حظر لبعضنا ، وحينها أصبحنا نشعر بالراحة ، لانه لايوجد احد يعلم عن حياتنا اي شيء ، رغم ان البعض مازال يعتقد اننا انفصلنا .

وتابعت شيماء سيف : الامومة بالنسبة لي قريبة ان شاء الله ، وسواء كان ولد او بنت كله رزق من الله .

وكان آخر أعمال الفنانة شيماء سيف في السينما هو فيلم مطرح مطروح ، وتدور أحداثه في إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينات في مصر، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر في أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراعا بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية.

ويشارك في بطولة الفيلم، بجانب الفنان محمود حميدة، كل من شيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية «بويكا»، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.