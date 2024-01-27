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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شيماء سيف: بشوف نفسي "حلوة وليدي" وزوجي حب عمري ولن ارتبط بعده

شيماء سيف
شيماء سيف

حلت الفنانة شيماء سيف ضيفة علي برنامج “ عندي سؤال ” المذاع عبر قناة المشهد ، حيث روت العديد من التفاصيل حول حياتها الشخصية . 

وقالت شيماء سيف : طيله حياتي اري نفسي أمراة “ حلوة وليدي ” ، وزوجي محمد كارتر هو حب حياتي ، ولا اتوقع او اتخيل ان ارتبط بشخص اخر غيره ، ، لاني اري ان الحب الحقيقي ياتي للانسان مرة واحدة ، وهذا ينطبق حتي وان حدث انفصال بينا او لاي طرف اخر . 

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وكان اخر اعمال الفنانة شيماء سيف في السينما هو فيلم مطرح مطروح ، وتدور أحداثه في إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينات في مصر، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر في أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراعا بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية.

 

ويشارك في بطولة الفيلم، بجانب الفنان محمود حميدة، كل من شيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية «بويكا»، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.

شيماء سيف عندي سؤال قناة المشهد فيلم مطرح مطروح الفنانة شيماء سيف الفنان محمود حميدة

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