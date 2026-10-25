مازن الغرباوي يطلق جوائز الدورة 11 بأسماء الشباب الراحلين في الفن المصري تخليداً لذكراهم

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي، عن جوائز دورته الحادية عشرة، التي من المقرر إقامتها في الفترة من 1 حتى 5 نوفمبر، وتضم ثلاث مسابقات رئيسية، هي العروض الكبرى، ومسابقة المونودراما، ومسابقة الشارع، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل الدورة.

وتضم جوائز العروض الكبرى جائزة بلدية ظفار لأفضل عرض متكامل، وجائزة وائل عبد الفتاح لأفضل مخرج، وجائزة محمد حسن الجندي لأفضل ممثل، وجائزة شيرين الطحان لأفضل ممثلة، وجائزة إيهاب النوبي لأفضل سينوغرافيا، وجائزة ميشيل منير لأفضل مؤلف، إلى جانب جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

وفي مسابقة المونودراما، تشمل الجوائز جائزة محمد سيف الأفخم لأفضل عرض متكامل، وجائزة بهاء الخطيب لأفضل مخرج، وجائزة كريم عبد العليم لأفضل ممثل، وجائزة إيناس الليثي لأفضل ممثلة، وجائزة شريف بدر الدين لأفضل مؤلف، بالإضافة إلى جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

أما مسابقة الشارع، فتضم جائزة بلدية ظفار لأفضل عرض متكامل، وجائزة محمد بطاوي للجنة التحكيم الخاصة.

يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، بقيادة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة، كما يقام المهرجان برعاية ودعم اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء.

وتتولى الفنانة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، فيما يتولى المخرج مازن الغرباوي، مؤسس المهرجان ورئيسه، قيادته، ومدير عام المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة الحادية عشرة اسم الفنانة القديرة سهير المرشدي، تقديرًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها البارزة في المسرح والدراما المصرية.