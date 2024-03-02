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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قبل عرضها .. تعرف على أحداث الحلقة 26 من حدوتة منسية

سوسن بدر
سوسن بدر

طرحت منصة watch it الحلقة 26 من مسلسل حدوتة منسية ، وذلك قبل عرضها علي شاشة التليفزيون بـ 24 ساعة حيث شهدت الحلقة العديد من الاحداث . 
 
وشهدت الحلقة 26 من مسلسل حدوتة منسية عدد من الاحداث ومنها معرفة خيري “ أحمد فهيم ” ان سعاد “ سوسن بدر ” مازالت علي قيد الحياة ، وقام بتهديدها مرة اخري بتدمير حياة اولادها . 

 

اما عمر “ محمد علي رزق ” فقد كشف لزوجته انه يعلم انها قمت بخداعه قبل زواجهما وزورت التحاليل التي تثبت ان ليس لديها مشاكل في الانجاب ؛ الا انه استمر معها بسبب حبه لها . 

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أبطال مسلسل حدوتة منسية 

وتلعب سوسن بدر دور سعاد، بينما يجسد أحمد فهيم  دور خيرت طاحون، ومحمد علي رزق دور دكتور عمر، وعبير صبري دور دهب زوجة الابن الأكبر، وهشام إسماعيل دور هاشم الابن الأكبر، ومحمود حجازي دور نوح، وطارق صبري، ونانسي صلاح، ومحمود حافظ، وحسن عبد الله، وأمير صلاح الدين، وريم سامي، وأحمد صيام، ودعاء حكم، ومحمد عزمى.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد محيي الدين.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي عن قصة أرملة تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الاجتماعية مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبنائها والخيانة وتأجير الأرحام.

حدوتة منسية سوسن بدر طارق صبري محمد علي رزق مسلسل حدوتة منسية محمود حمدان

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