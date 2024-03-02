عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وصلت للشرطة.. القصة الكاملة لـ أزمة زوجة حلمي بكر وشقيقه بسبب تصريح الدفن

حلمي بكر
حلمي بكر

 

أزمة جديدة نشبت بين السيدة سماح القرشي أرملة الراحل حلمي بكر ، وشقيقه حول استلام تصريح الدفن ، ووصل الأمر إلى استدعاء الشرطة التي تدخلت علي الفور وقامت بحل النزاع بين الطرفين بشكل مؤقت . 

 

الأزمة بدأت عقب وفاة الفنان الكبير حلمي بكر ، حيث أصرت أرملته سماح القريشي علي استلام تصريح الدفن ، بينما رفضت أسرته الأمر ، وأصر شقيقه هو الآخر على استلام التصريح ، خاصة وان نجله الوحيد هشام في طريقه من الولايات المتحدة الأمريكية بعد علمه بوفاة والده ، ومن المقرر ان يصل اليوم في تمام الساعه الرابعه الا ربع مساءا . 

نجل حلمي بكر يفوض مرتضي منصور : 

 

وخرج هشام نجل الراحل بتسجيل صوتي من الطائرة و رفض ان يتم اتخاذ اي إجراء دون وجوده . 

 وقال انا حاليا في الطائرة متجها إلى مصر وسامع عمي فتحي عاوز يسرع في إجراءات دفنه، وأؤكد لابد نقل جثمان والدي ووضعه في الثلاجة لحين وصولي إلى مصر، ولايتخذ أي قرار غير الرجوع لي وأنا نجله الوحيد .

نادية مصطفى: جثمان حلمي بكر يظل في الثلاجة حتى وصول نجلهl خاص

صلاة الجنازة بالسيدة نفيسة.. نجل حلمي بكر يعود من أمريكا لحضور تشييع الجثمان

الشرطة تتدخل لحل النزاع : 

 

وعلي الجانب الاخر توصلت الشرطة الي اتفاق بين زوجة حلمي بكر وشقيقه بأن يظل الجثمان في ثلاجة المستشفى حتى يصل نجله هشام مساء اليوم . 

أكدت الفنانة القديرة نادية مصطفي ان المشكلة التي نشبت خلال الساعات الماضية حول استلام جثمان الفنان الراحل حلمي بكر  ودفنه بين زوجته وشقيقه تم حلها . 

 

وقالت نادية مصطفى في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : كان هناك مشكلة بالفعل وتم حلها ، حيث قامت أسرته بإستلامه ،  وسيظل فى الثلاجة الى ان يصل ابنه غدا . 

 

 

حلمي بكر الولايات المتحدة الامريكية سماح القرشي مرتضى منصور مرتضي منصور نادية مصطفى نجل حلمي بكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجو هيقلب: الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من الطقس

احتمال استغناء مش بس استبعاد من المباريات | خبر صادم لنجم الزمالك

ربنا ينتقم منهم.. مصطفى كامل يبكي على الهواء بسبب مأساة حلمي بكر

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتورطين في إنهاء حياة طالبة جامعة العريش.. فيديو

وفاة الموسيقار حلمي بكر عن عمر يناهز 86 عاما

قرار الحكومة بتدوين الأسعار على 7 سلع استراتيجية.. متحدث الوزراء يفجر مفاجأة

بعد وصول دولارات رأس الحكمة .. الوزراء ينشر أسعار الأخضر والذهب

طيور اصطدمت بمحرك الطائرة .. مصر للطيران تلغي رحلتها القادمة من رواندا

ترشيحاتنا

بـ 50 جنيه.. انتشار ماكينات استخراج شهادات الميلاد فى المولات والاماكن العامة

كرم جبر: موقف مصر والإمارات مما يحدث في غزة ثابت ومعلن

وصلت للشرطة.. القصة الكاملة لـ أزمة زوجة حلمي بكر وشقيقه بسبب تصريح الدفن

الرقابة المالية: 72.6 مليار جنيه تمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة خلال 2023

5 علامات تحذيرية أثناء ممارسة الرياضة تشير إلى مشكلات في القلب

تحذير للأطفال والمراهقين من بعض مقاطع الفيديو بـ تيك توك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو يشغل السوشيال ميديا.. شخص يطعن المصلين بالأردن|شاهد

أصوات غريبة.. بئر في الصحراء بالخليج يثير ضجة.. ما القصة ؟

فستان خطيبة مسلم مسروق .. هجوم حاد على السوشيال ميديا

مهاجم الأهلي في خطر| ماذا طلب كولر.. وهذا موقف وسام أبو علي

فيديو

عبد الله السعيد يثير الجدل بين جمهور الزمالك.. ما السبب؟

ماذا قال الموسيقار حلمي بكر قبل وفاته بساعات؟

رسميا.. بدء تطبيق زيادة الإيجار القديم (اعرف التفاصيل)

رسالتها الأخيرة مؤثرة.. ماذا حدث مع طالبة العريش قبل وفاتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ