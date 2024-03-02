وصلت للشرطة.. القصة الكاملة لـ أزمة زوجة حلمي بكر وشقيقه بسبب تصريح الدفن

أزمة جديدة نشبت بين السيدة سماح القرشي أرملة الراحل حلمي بكر ، وشقيقه حول استلام تصريح الدفن ، ووصل الأمر إلى استدعاء الشرطة التي تدخلت علي الفور وقامت بحل النزاع بين الطرفين بشكل مؤقت .

الأزمة بدأت عقب وفاة الفنان الكبير حلمي بكر ، حيث أصرت أرملته سماح القريشي علي استلام تصريح الدفن ، بينما رفضت أسرته الأمر ، وأصر شقيقه هو الآخر على استلام التصريح ، خاصة وان نجله الوحيد هشام في طريقه من الولايات المتحدة الأمريكية بعد علمه بوفاة والده ، ومن المقرر ان يصل اليوم في تمام الساعه الرابعه الا ربع مساءا .

نجل حلمي بكر يفوض مرتضي منصور :

وخرج هشام نجل الراحل بتسجيل صوتي من الطائرة و رفض ان يتم اتخاذ اي إجراء دون وجوده .

وقال انا حاليا في الطائرة متجها إلى مصر وسامع عمي فتحي عاوز يسرع في إجراءات دفنه، وأؤكد لابد نقل جثمان والدي ووضعه في الثلاجة لحين وصولي إلى مصر، ولايتخذ أي قرار غير الرجوع لي وأنا نجله الوحيد .

الشرطة تتدخل لحل النزاع :

وعلي الجانب الاخر توصلت الشرطة الي اتفاق بين زوجة حلمي بكر وشقيقه بأن يظل الجثمان في ثلاجة المستشفى حتى يصل نجله هشام مساء اليوم .

أكدت الفنانة القديرة نادية مصطفي ان المشكلة التي نشبت خلال الساعات الماضية حول استلام جثمان الفنان الراحل حلمي بكر ودفنه بين زوجته وشقيقه تم حلها .

وقالت نادية مصطفى في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : كان هناك مشكلة بالفعل وتم حلها ، حيث قامت أسرته بإستلامه ، وسيظل فى الثلاجة الى ان يصل ابنه غدا .