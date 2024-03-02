صلاة الجنازة بالسيدة نفيسة.. نجل حلمي بكر يعود من أمريكا لحضور تشييع الجثمان

كشفت الفنانة القديرة نادية مصطفى عن سبب عدم تحديد موعد نهائي لجنازة الفنان القدير حلمي بكر بعد وفاته خلال الساعات الماضية .

وقالت الفنانة نادية مصطفى في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : حتي الان لم يحدد موعد نهائي لتشيع جثمان الفنان الراحل حلمي بكر ، بسبب إصرار نجله على حضور الجنازة وتوديع والده ، حيث من المقرر ان يصل الي مطار القاهرة قادما من الولايات المتحدة الامريكية في تمام الساعة الرابعة الا ربع .

ومن المقرر ان يتم دفن في مقابر الوفاء والأمل بالقاهرة ، وان تكون وصلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة .

أعلنت نقابة المهن الموسيقية وفاة الموسيقار حلمي بكر بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عاما.

وفاة الموسيقار حلمي بكر

وكان الموسيقار حلمي بكر قد نقل لأحد المستشفيات بمحافظة الشرقية؛ بعد تدهور حالته الصحية، كما أكد مصدر مقرب منه.