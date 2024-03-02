عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صلاة الجنازة بالسيدة نفيسة.. نجل حلمي بكر يعود من أمريكا لحضور تشييع الجثمان

حلمي بكر
حلمي بكر

كشفت الفنانة القديرة نادية مصطفى عن سبب عدم تحديد موعد نهائي لجنازة الفنان القدير حلمي بكر بعد وفاته خلال الساعات الماضية . 

وقالت الفنانة نادية مصطفى في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : حتي الان لم يحدد موعد نهائي لتشيع جثمان الفنان الراحل حلمي بكر ، بسبب إصرار نجله على حضور الجنازة وتوديع والده ، حيث من المقرر ان يصل الي مطار القاهرة قادما من الولايات المتحدة الامريكية في تمام الساعة الرابعة الا ربع . 

إلهام شاهين: كريم وعز أهم فنانين بمصر ..ونجومية غادة ورانيا لم تتراجع

إلهام شاهين: رفضت ارتداء الحجاب وأقبل مشهد قبله أو مايوه حاليا

ومن المقرر ان يتم دفن في مقابر الوفاء والأمل بالقاهرة  ، وان تكون وصلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة . 

أعلنت نقابة المهن الموسيقية وفاة الموسيقار  حلمي بكر بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عاما.

وفاة الموسيقار حلمي بكر

وكان الموسيقار  حلمي بكر قد نقل لأحد المستشفيات بمحافظة الشرقية؛ بعد تدهور حالته الصحية، كما أكد مصدر مقرب منه. 

الفنانة نادية مصطفى الولايات المتحدة الامريكية الموسيقار حلمي بكر مسجد السيدة نفيسة مقابر الوفاء والأمل نجل حلمي بكر وفاة الموسيقار حلمي بكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التطبيق بدأ.. زيادة الإيجار القديم رسميا.. و6 حالات تخضع للقرار

الجو هيقلب: الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من الطقس

احتمال استغناء مش بس استبعاد من المباريات | خبر صادم لنجم الزمالك

ربنا ينتقم منهم.. مصطفى كامل يبكي على الهواء بسبب مأساة حلمي بكر

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتورطين في إنهاء حياة طالبة جامعة العريش.. فيديو

وفاة الموسيقار حلمي بكر عن عمر يناهز 86 عاما

رمضان صبحي في الزمالك.. حما اللاعب يرد بكلمة واحدة

قرار الحكومة بتدوين الأسعار على 7 سلع استراتيجية.. متحدث الوزراء يفجر مفاجأة

ترشيحاتنا

مهاجم الأهلي في خطر| ماذا طلب كولر.. وهذا موقف وسام أبو علي

بايدن: نأمل في التوصل لوقف النار في غزة بحلول رمضان

صلاة الجنازة بالسيدة نفيسة.. نجل حلمي بكر يعود من أمريكا لحضور تشييع الجثمان

الضحية.. تعليق ناري من شبانة بعد فوز الأهلي على يانج أفريكانز

هاجر السراج عن دورها في مسلسل بطن الحوت: كنت خايفة من باسم سمرة

كل يوم جمعة فى مارس .. فتح عيادات مستشفيات الشرطة للسيدات بالمجان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة حلمى بكر ..علامات مبكرة تظهر على كبار السن تستوجب العلاج

وفر تمن الزيت .. طريقة عمل البفتيك الكداب من غير قَلْي

هل تقدم برنامجا إذاعيا| ولماذا ضربها هيثم زكي.. حورية فرغلي تجيب

لو تعرضت للحزن والعصبية.. طرق الوقاية من القلب المكسور

فيديو

عبد الله السعيد يثير الجدل بين جمهور الزمالك.. ما السبب؟

ماذا قال الموسيقار حلمي بكر قبل وفاته بساعات؟

رسميا.. بدء تطبيق زيادة الإيجار القديم (اعرف التفاصيل)

رسالتها الأخيرة مؤثرة.. ماذا حدث مع طالبة العريش قبل وفاتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ