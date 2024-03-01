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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نقل حلمي بكر إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

حلمي بكر
حلمي بكر

نقل الموسيقار حلمي بكر لأحد المستشفيات بمحافظة الشرقية بعد تدهور حالته الصحية كما أكد مصدر مقرب من حلمي بكر.

ومن المفترض أن يتواجد حلمي فى المستشفي خلال الساعات القليلة القادمة لحين استقرار حالته الصحية وبعدها يعود إلى منزله بصحبة زوجته سماح القرشي.
 

نجل حلمي بكر يتدخل لحل أزمة والده


وفوض هشام حلمي بكر المستشار مرتضى منصور، بتوكيل عام في مقر القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بهيوستن للقضايا، بعد أيام من أزمة اختفاء والده، واتهامه بأن زوجته سماح القرشي مختطفاه في أحد قرى مصر.

ومن المقرر أن سيكون ابن حلمي بكر، في مصر، من أجل والده، بعد الأزمة الأخيرة وخاصة مع تدهور حالته الصحية، وأن ابنه يشعر بالقلق عليه وخاصة أنه يشعر أن والده في أيامه الأخيرة.

 

وكان هشام ابن حلمي بكر، اتهم زوجة حلمي بكر بإختطفافه وهروبها به إلى أحد قرى الريف المصري، ومنع أسرته وزملاؤه الموسيقيين من التواصل معه، كما أنها رفضت طلب عائلة حلمي بكر أن يعود حلمي معهم إلى شقته بالمهندسين خلال آخر زيارة لهم منذ أيام.

ونفت سماح زوجة حلمي ما قاله هشام ابن حلمي بكر خلال مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" أن حلمي بكر هو من رفض الذهاب للمستشفى لمدة وصلت إلى شهر وهو في القاهرة، فقرروا الذهاب للشرقية واعتبارها فترة نقاهة، كما قالت إن هشام حلمي بكر كان في القاهرة في وقت وجود حلمي بكر هناك وهو من رفض آن يزور والده.

وأضافت أنهم ليس لديهم القدرة المالية لدخول مستشفى خاص وفي كل الأحوال أن حلمي بكر رافض دخول المستشفيات، وكشفت عن طبيعة مرض حلمي وأن حلمي بكر يعاني من مشاكل في القلب والكلى.

حلمي بكر الموسيقار حلمي بكر

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