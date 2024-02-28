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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إلهام شاهين: رفضت ارتداء الحجاب وأقبل مشهد قبله أو مايوه حاليا

الهام شاهين
الهام شاهين

حلت الفنانة إلهام شاهين ضيفة على برنامج “نايت شيفت”، المذاع عبر إحدى القنوات العراقية، حيث كشفت عن رأيها في عدد من الموضوعات. 
 

وكشفت الهام شاهين خلال اللقاء انها هناك شخصية عرضت عليها ارتداء الحجاب في مطلع التسعينيات، وهي الفترة اللاتي ارتدين عدد من الفنانات الحجاب واعتزلن ، الا انها رفضت الدخول في تفاصيل الواقعة ، مؤكدة انها رفضت حينها وانتهي الامر . 

وتابعت الهام شاهين خلال الحوار قائلة : ليس لدي مانع في الوقت الراهن من تقديم مشهد يحتوي علي قبله ، اذا ما كان هناك مبرر درامي الي ذلك ، ولكن حاليا السينما ليس بها تلك النوعية من المشاهد لان نوعية الاعمال المقدمة مختلفة عن الاعمال التي كانت تقدم في الستينيات ، اذا ان الاعمال التي كانت تعرض تلك الفترة تنتمي الي الدراما الرومانسية التي تعبر عن المجتمع حاليا . 

 

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واستكملت الهام شاهين : لو عرض علي عمل اظهر ضمن احداثه في دور سباحة سوف ارتدي المايوه ، لانني في حياتي افعل ذلك . 

 

وكان آخر أعمال الهام شاهين هو “حكاية ألفريدو”، من مسلسل “55 مشكلة حب”، والذي دارت أحداثه في إطار 15 حلقة وحقق نجاحًا كبيرًا. 

العمل قام ببطولته كل من إلهام شاهين، وأحمد فهمي، وندا موسى، وإنجي كيوان، وفتوح أحمد، وروان الغابة، وأمير شاهين، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج عصام نصار. 

وحققت “حكاية ألفريدو” نجاحا كبيرا مع الجمهور، خاصة أنه كان يناقش مرض ألزهايمر، الذي أصاب سوسو التي قدمتها الفنانة إلهام شاهين.

الفنانة إلهام شاهين مسلسل “55 مشكلة حب” 55 مشكلة حب ندا موسى الفريدو إلهام شاهين

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