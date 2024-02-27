نادية مصطفى: حلمي بكر رفض العودة مع أشقائه.. ومكان إقامته بالشرقية لايتناسب مع مكانته

كشفت الفنانة الكبيرة نادية مصطفي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية عن تطورات جديدة في أزمة الموسيقار حلمي بكر .

وقالت نادية مصطفي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، إنها تواصلت شخصياً مع شقيقة الفنان حلمي بكر ، التى أكدت ان اشقائه الرجال ذهبوا له فى مكان إقامته بمحافظة الشرقية، إلا أنه رفض الذهاب معهم .

وتابعت نادية مصطفي : على حد ما قالته لي شقيقة الفنان الكبير حلمي بكر فإن المكان الذى يجلس فيه بالشرقية لا يتناسب مع مكانته ووضعه .

واضافت نادية مصطفي: اشقاء الفنان الكبير حلمي بكر ذهبوا الى الشرقية وبرفقتهم عدد من الاشخاص وعرضوا عليه نقله علي الفور إلى القاهرة للإقامة معهم أو ذهابه إلى إحدى المستشفيات الا انه رفض ولم يوضح اسباب رفضه نهائياً .

رسائل صوتية :

من جانبه علق الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على حالة الجدل المحيطة بصحة الموسيقار الكبير حلمي بكر والاتهامات الموجهة لزوجته بخطفه ومنع الزيارات عنه.

أكد مصطفى كامل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون" أنه تعرض للافتراء عدة مرات بسبب دعمه لحلمي بكر، وأنه ابتعد عنه بسبب هذه الاتهامات.

وحول وضع الموسيقار حلمي بكر حاليًا، أوضح مصطفى كامل أن الوضع معروف منذ خمس سنوات، مشيرًا إلى أن منزله يقع في العمارة المجاورة لمنزل حلمي بكر مباشرةً، وأن علاقتهما منذ عام 1994.

وأشار إلى أنه اتصل بحلمي بكر منذ شهرين ولم يتمكن من الوصول إليه، معربًا عن قلقه على حالته الصحية وعن وجود رسائل صوتية من نادية مصطفى تشير إلى خطورة حالته وضرورة تحرير محضر بشأنها، قال: " نادية مصطفى لديها رسائل صوتية صعبة جدا عن حلمي بكر".