عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نادية مصطفى: حلمي بكر رفض العودة مع أشقائه.. ومكان إقامته بالشرقية لايتناسب مع مكانته

حلمي بكر
حلمي بكر

كشفت الفنانة الكبيرة نادية مصطفي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية عن تطورات جديدة في أزمة الموسيقار حلمي بكر .

وقالت نادية مصطفي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، إنها تواصلت شخصياً مع شقيقة الفنان حلمي بكر ، التى أكدت ان اشقائه الرجال ذهبوا له فى مكان إقامته بمحافظة الشرقية، إلا أنه رفض الذهاب معهم . 

وتابعت نادية مصطفي : على حد ما قالته لي شقيقة الفنان الكبير حلمي بكر فإن المكان الذى يجلس فيه بالشرقية لا يتناسب مع مكانته ووضعه . 

واضافت نادية مصطفي: اشقاء الفنان الكبير حلمي بكر ذهبوا الى الشرقية وبرفقتهم عدد من الاشخاص وعرضوا عليه نقله علي الفور إلى القاهرة للإقامة معهم أو ذهابه إلى إحدى المستشفيات الا انه رفض ولم يوضح اسباب رفضه نهائياً . 

أميرة الصباغ تكشف سبب غنائها فى البروفة بدلاً من شيرين عبد الوهاب

مش عايز أعيش لوحدي.. أحمد حاتم يعلن عن طلاقه وعلاقته بابنه

رسائل صوتية :

من جانبه علق الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على حالة الجدل المحيطة بصحة الموسيقار الكبير حلمي بكر والاتهامات الموجهة لزوجته بخطفه ومنع الزيارات عنه.

أكد مصطفى كامل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون" أنه تعرض للافتراء عدة مرات بسبب دعمه لحلمي بكر، وأنه ابتعد عنه بسبب هذه الاتهامات.

وحول وضع الموسيقار حلمي بكر حاليًا، أوضح مصطفى كامل أن الوضع معروف منذ خمس سنوات، مشيرًا إلى أن منزله يقع في العمارة المجاورة لمنزل حلمي بكر مباشرةً، وأن علاقتهما  منذ عام 1994.

وأشار إلى أنه اتصل بحلمي بكر منذ شهرين ولم يتمكن من الوصول إليه، معربًا عن قلقه على حالته الصحية وعن وجود رسائل صوتية من نادية مصطفى تشير إلى خطورة حالته وضرورة تحرير محضر بشأنها، قال: " نادية مصطفى لديها رسائل صوتية صعبة جدا عن حلمي  بكر".

نادية مصطفى الفنان حلمي بكر الفنان مصطفى كامل المهن الموسيقية الموسيقار الكبير حلمي بكر الموسيقار حلمي بكر مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية الفنانة الكبيرة نادية مصطفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق

تعليق مثير من خالد الغندور عن فوز سيدات طائرة الأهلي على الزمالك

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

مفاجأة في واقعة حبيبة الشماع.. كيف شرح سائق أوبر موقفه على السوشيال؟

قبل رمضان بأيام| هزة في أسواق الماشية واللحوم.. ماذا يحدث؟

سبائك ذهب ومجوهرات بالملايين.. حصر المسروقات من محل الخواجة حسني ببولاق

مقتل جواهرجي شهير في سطو مسلح على محله في القاهرة

ترشيحاتنا

بخلاف زيادة المرتبات مارس 2024.. بدلات وحوافز جديدة لهذه الفئة من الموظفين

دفاع المتهمين بسرقة شقة ميرهان حسين يكشف مفاجأة في المحكمة

قرار قضائى عاجل لتعويض أصحاب محلات البوهي

قلبك الطيب.. ابنة شقيقة جواهرجي بولاق: وجعت قلوبنا عليك يا خالي

نادية مصطفى: حلمي بكر رفض العودة مع أشقائه.. ومكان إقامته بالشرقية لايتناسب مع مكانته

قطر: لا حل لأزمة غزة حتى الآن ولا ضغط حقيقي على الاحتلال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتصادية جدا.. طريقة عمل الزلابية المقرمشة بدون زيت

جريئة.. سارة سلامة تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

أبوك استشهد.. مقطع فيديو يوثق ردة فعل صادمة لطفل فلسطيني

كارثة.. شيف مشهورة تقدم طريقة لعمل المخلل تسبب السرطان| تفاصيل

فيديو

نجل حلمي بكر: زوجة أبي استولت على شقته وتعذبه| تفاصيل

خِزن مدفونة تحت الأرض.. مقطع فيديو يثير ضجة (ما القصة؟)

رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ