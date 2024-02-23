مش عايز أعيش لوحدي.. أحمد حاتم يعلن عن طلاقه وعلاقته بابنه

كشف الفنان أحمد حاتم عن تفاصيل انفصاله عن زوجته ، وذلك خلال حلوله ضيف على برنامج أسرار النجوم الذى تقوم بتقديمه المذيعة إنجي علي ، عبر قنانة نجوم f.m الإذاعية .

وقال أحمد حاتم : أنا كنت متزوج وطلقت من فترة، وعندنا عزيز، وعلاقتي محترمة جدا مع زوجتي السابقة وأهلها وأعتز بهذه العلاقة".



وتابع أحمد حاتم : اتفقنا قبل الانفصال تكون علاقتنا بعزيز قوية جدا، وتفضل علاقة محترمة لصالح الولد".





وأستكمل حديثه قائلاً : أتمنى إني لا أكرر التجربة ولا أستمر عايش لوحدي، وأتمنى لما أكرر تجربة الزواج تكون الحياة مستقرة أكثر، وأتمني نفس الشيء وكل الخير من قلبي للست اللي كانت في حياتي.

وكان أخر اعمال أحمد حاتم هو فيلم فيلم حسن المصري،والذى ظهر من حلاله من خلال شخصية مسئول حراسات خاصة ويسافر إلى حبيبته في لبنان هربًا من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجار السلاح ويخوض مهمة انتحارية.

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف. والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي، وبجانب شركة أفلام مصر العالمية يُشارك في إنتاج الفيلم شركات نيوسينشري، سينرجي، يونايتد بروس ستوديوز، وأوسكار للتوزيع ودور العرض.

فيلم المنبر

ومن ناحية أخرى يخوض النجم أحمد حاتم أول تجربة له مع الأفلام الوثائقية التي تجمع بين التسجيلي والدرامي من خلال فيلم المنبر الذي يسلط الضوء على دور الأزهر الشريف في تاريخ المقاومة المصرية ضد الاحتلال على مر العصور، وهو فيلم توعوي لا يهدف للربح، حيث لن يتم طرحه في دور العرض السينمائية ويقتصر عرضه على المنصات.