أميرة الصباغ تكشف سبب غنائها فى البروفة بدلاً من شيرين عبد الوهاب

كشفت المطربة أميرة الصباغ ، عن كواليس الفيديو المنتشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ، والذى ظهرت من خلاله وهي تقوم باداء البروفة بدلاً من الفنانة شيرين عبد الوهاب ، ضمن فقرتها الغنائية فى حفل الليالي السعودية المصرية ، والذي أقيم فى دار الاوبرا المصرية .

وتسأل عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن سبب اداء مطربة الاوبرا البروفة على أغاني الفنانة شيرين عبد الوهاب بدلاً منها ، وعدم اجراء تلك البروفة بنفسها .

وقالت أميرة الصباغ فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : الفيديو المنتشر علي مواقع التواصل الإجتماعي هو من البروفة قبل النهائية لفقرة الفنانة شيرين عبد الوهاب فى حفل ليالي سعودية مصرية والذى أقيم فى دار الاوبرا المصرية .

وتابعت أميرة الصباغ : انا الباك فوكال مع الفنانة شيرين عبد الوهاب منذ مايقرب من 10 سنوات ، واساعد الفرقة الموسيقية فى إجراء البروفات القبل نهائية فى حفلاتها ، وقد حضرت بشخصها فى البروفة النهائية كما ظهر فى عدد من الفيديو الترويجية للحفل .

أميرة الصباغ واحدة من أبرز المطربات فى دار الاوبرا المصرية ، كما لها العديد من الاعمال الغنائية الخاصة ، والتى حصدت تفاعل من قبل المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي .