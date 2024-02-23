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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

أميرة الصباغ تكشف سبب غنائها فى البروفة بدلاً من شيرين عبد الوهاب

صدى البلد

كشفت المطربة أميرة الصباغ ، عن كواليس الفيديو المنتشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ، والذى ظهرت من خلاله وهي تقوم باداء البروفة بدلاً من الفنانة شيرين عبد الوهاب ، ضمن فقرتها الغنائية فى حفل الليالي السعودية المصرية ، والذي أقيم فى دار الاوبرا المصرية .

وتسأل عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن سبب اداء مطربة الاوبرا البروفة على أغاني الفنانة شيرين عبد الوهاب بدلاً منها ، وعدم اجراء تلك البروفة بنفسها  . 

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وقالت أميرة الصباغ فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : الفيديو المنتشر علي مواقع التواصل الإجتماعي هو من البروفة قبل النهائية لفقرة الفنانة شيرين عبد الوهاب فى حفل ليالي سعودية مصرية والذى أقيم فى دار الاوبرا المصرية . 

@amira_elsabagh #ليالي_سعودية_مصرية #شيرين_عبدالوهاب #بروفه #لايفات_المشاهير #explore #fypシ ♬ الصوت الأصلي - اميرة الصباغ

وتابعت أميرة الصباغ : انا الباك فوكال مع الفنانة شيرين عبد الوهاب منذ مايقرب من 10 سنوات  ، واساعد الفرقة الموسيقية فى إجراء البروفات القبل نهائية فى حفلاتها ، وقد حضرت بشخصها فى البروفة النهائية كما ظهر فى عدد من الفيديو الترويجية للحفل . 

أميرة الصباغ واحدة من أبرز المطربات فى دار الاوبرا المصرية ، كما لها العديد من الاعمال الغنائية الخاصة ، والتى حصدت تفاعل من قبل المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

 

 

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