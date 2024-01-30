عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هاني لاشين يكشف لـ"صدى البلد" سر تواجده مع نجاة بحفل joy awords

نجاة الصغيرة وهاني
نجاة الصغيرة وهاني لاشين

كشف المخرج الكبير هاني لاشين ، عن تفاصيل مرافقته للفنانة القديرة نجاة الصغيرة، خلال تكريمها فى المملكة العربية السعودية . 

الفنانة القديرة نجاة الصغيرة خلال تكريمها 

وقال هاني لاشين فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد: من وجهة نظري الشخصية نجاة الصغيرة لديها الحرية الكاملة في اتخاذ قراراتها ، ولايوجد اي شخص يتخذ قرارا نيابة عنها، حتي فى أبسط الأشياء .

المخرج هاني لاشين مع الفنانة القديرة نجاة الصغيرة 

وأضاف المخرج هاني لاشين : فى رأي الشخصي ان هذه القيمة الكبيرة التى ليس لها مثيل الأن فى العالم العربي، حين تحظي بالتكريم فى أى مكان بالعالم، فإنه أمر يسعدني، لانه ليس فقط تكريم لـ نجاة الصغيرة لكنه لمصر أيضاً.

لبنى عبدالعزيز: عايزة أموت في مصر وأرفض السفر للإقامة مع أسرتي

محمد عادل إمام: لم نمنع والدي من الظهور والناس بتزوره فى البيت|فيديو

واستكمل المخرج الكبير هاني لاشين : تكريم نجاة الصغيرة سيكون تكريم لاي جهة تقوم بذلك ، وهي من قامت بدعوتي كصديق  لحضور حفل joy aword، الذى تم تكريمها فيه، ولم أدع من قبل القائمين على الحفل .

نجاة فى أحدث ظهور لها 

وأضاف هاني لاشين: استقبال الحضور والشعب السعودي لنجاة الصغيرة ، كان فيه حرارة وصدق غير عادي ، ووجدت فرحة وفخر فى أعينهم كل من كانوا هناك .

نجاة الصغيرة الفنانة القديرة نجاة الصغيرة المخرج الكبير هاني لاشين هاني لاشين المخرج هاني لاشين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور.. بشرى سارة لعمال القطاع الخاص.. اعرف القيمة

بشرى سارة.. سعر الذهب يعود للاستقرار بعد وقف التسعير في سوق الصاغة

أمير هشام: الشناوي وبعض لاعبي الأهلي وراء التراجع عن ضم «أبو جبل»

ترشيحاتنا

إعلامي: أبو جبل لا يصلح للنادي الأهلي.. والسبب

وزير الرياضة يستضيف عمرو موسى في لقاء حواري مفتوح مع الشباب

صحف السعودية: الأولوية هي وقف الحرب وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة.. الصين تحذّر من «دوامة انتقام».. والكرملين يدعو إلى تهدئة التوترات بين أمريكا وإيران.. والمملكة ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم

دعاء البرد الشديد في طوبة ..اللهم نستودعك كل من لا مأوى له

لم يعد إيلون ماسك.. من هو أغنى رجل في العالم حاليا؟

مسئول يمني كبير يعقد اجتماعا هاما في الصين| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجوده أذى العالم.. لبنى عبدالعزيز: لابد من استقالة بايدن من الرئاسة الأمريكية|خاص

لبنى عبدالعزيز: عشت في أمريكا سنوات طويلة لم أشعر أنها بلديl خاص

هاني لاشين يكشف لـ"صدى البلد" سر تواجده مع نجاة بحفل joy awords

عملت تجميل عايزة أرجع خلقة ربنا.. صور سارة نخلة قبل وبعد الشهرة

فيديو

هاني لاشين يكشف لـ"صدى البلد" سر تواجده مع نجاة بحفل joy awords

كسر الـ4 آلاف جنيه.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن| تفاصيل

رحيل الشناوي والتراجع عن ضم أبو جبل| الأهلي على صفيح ساخن.. فيديو

حقيقة انتشار أسراب الجراد على حدود مصر وتحرك عاجل من الدولة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ