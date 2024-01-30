هاني لاشين يكشف لـ"صدى البلد" سر تواجده مع نجاة بحفل joy awords

كشف المخرج الكبير هاني لاشين ، عن تفاصيل مرافقته للفنانة القديرة نجاة الصغيرة، خلال تكريمها فى المملكة العربية السعودية .

الفنانة القديرة نجاة الصغيرة خلال تكريمها

وقال هاني لاشين فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد: من وجهة نظري الشخصية نجاة الصغيرة لديها الحرية الكاملة في اتخاذ قراراتها ، ولايوجد اي شخص يتخذ قرارا نيابة عنها، حتي فى أبسط الأشياء .

المخرج هاني لاشين مع الفنانة القديرة نجاة الصغيرة

وأضاف المخرج هاني لاشين : فى رأي الشخصي ان هذه القيمة الكبيرة التى ليس لها مثيل الأن فى العالم العربي، حين تحظي بالتكريم فى أى مكان بالعالم، فإنه أمر يسعدني، لانه ليس فقط تكريم لـ نجاة الصغيرة لكنه لمصر أيضاً.

واستكمل المخرج الكبير هاني لاشين : تكريم نجاة الصغيرة سيكون تكريم لاي جهة تقوم بذلك ، وهي من قامت بدعوتي كصديق لحضور حفل joy aword، الذى تم تكريمها فيه، ولم أدع من قبل القائمين على الحفل .

نجاة فى أحدث ظهور لها

وأضاف هاني لاشين: استقبال الحضور والشعب السعودي لنجاة الصغيرة ، كان فيه حرارة وصدق غير عادي ، ووجدت فرحة وفخر فى أعينهم كل من كانوا هناك .