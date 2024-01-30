محمد عادل إمام: لم نمنع والدي من الظهور والناس بتزوره فى البيت|فيديو

رد الفنان محمد عادل إمام على الشائعات التى ترددت حول منع الفنان القدير عادل إمام من الظهور من قبل أسرته.

وقال محمد عادل إمام، فى تصريحات تليفزيونية: “هنمنعه ليه من الظهور؟ الناس بتزوره فى البيت، هو الراجل فى راحة ومقضي وقته فى البيت مع الأحفاد”.

من جانب آخر، قال محمد عادل إمام: “اتخضيت فى البداية من لقب الزعيم الصغير، ولكن اتعودت عليه بعد كده، ووالدي سعيد بأعمالي وما يقدمه أخي رامي إمام، والاجتهاد الذى نقوم به، وقد أخذنا هذا الأمر منه”.

وكان آخر أعمال محمد عادل إمام هو فيلم “أبو نسب”، والذي يعرض فى السينمات حالياً، من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، ويشارك فى بطولته كل من ماجد الكدواني وياسمين صبري وهالة فاخر ووفاء عامر وعلاء مرسي.

ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري، وكذلك على مستوى شباك التذاكر.