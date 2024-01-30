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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لبنى عبدالعزيز: عايزة أموت في مصر وأرفض السفر للإقامة مع أسرتي

الفنانة القديرة
الفنانة القديرة لبني عبد العزيز

أكدت الفنانة القديرة لبني عبد العزيز أنها تعيش بمفردها فى مصر ، خاصة وأن أسرتها تقيم خارج البلاد فى إحدى الدول الأجنبية. 

وقالت لبني عبد العزيز فى تصريحات تليفزيونية : أسرتي ترغب فى الانتقال للإقامة معها خارج مصر ، فأنا أعيش بمفردي هنا وأمر بلحظات من التعب أحيانا ، إلا أنني أرفض مغادرة مصر مرة ثانية ، فانا أرغب أن أموت هنا .

وأضافت الفنانة لبني عبد العزيز : مش هسيب بلدي مرة ثانية ، وهذا ليس له علاقه بعدم ارتياحي خارج مصر فى الرغم سهولة الحياة فى الخارج ، إلا أنني أريد أن انهي حياتي هنا.

واستكملت لبني عبد العزيز : عملت اللي عليا خلاص ، سافرت وضحيت بشغلي وتركت مهتني وضحيت بأشياء عديدة .

@spotnewseg الفنانة لبنى عبد العزيز في حوارها مع الإعلامية ريهام مازن في برنامج أنا والنجوم: "أنا عاوزة أموت في مصر"! #سبوت #سبوت_نيوز #فن #لبنى_عبد_العزيز #مصر #Trend #SpotNews ♬ original sound - spotnewseg

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وكانت قد عادت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز برفقة فريق عمل برنامج Auntie loulou إلى العمل داخل استديوهات إذاعة البرنامج الأوروبي بعد انقطاع دام أكثر من ثلاث سنوات بسبب ظهور فيروس كورونا. 

وكانت الفنانة القديرة تجري تسجيل برنامجها بانتظام طوال تلك الفترة من داخل منزلها، حيث يلتقي بها الفريق أسبوعيا لتسجيل الحلقة ثم تسليمها للإذاعة من أجل إذاعتها بعد الانتهاء من وضع اللمسات النهائية عليها. 

 

ويأتي هذا القرار بعد تولي الإعلامية منى نجم منصبها كمدير عام إذاعة البرنامج الأوروبي، حيث كانت حريصة أشد الحرص على استمرار بث البرنامج، كما أنها حريصة على إحياء التراث الإذاعي للبرنامج الأوروبي الذي يحفل بكم كبير من المادة التراثية الإذاعية الثرية التي شغلت عقول المثقفين و المتعاطين للثقافات الغربية على مدى عقود طويلة. 

يذكر أن برنامج Auntie loulou هو أقدم برنامج إذاعي يبث عبر الإذاعات المصرية، حيث بدأت لبنى تقديمه منذ مطلع الخمسينيات، ثم انقطعت عنه فترة غيابها عن مصر واستقرارها في الولايات المتحدة الأمريكية ثم عادت مرة أخرى إلى تقديمه مطلع الألفينيات.

ويذاع البرنامج أسبوعيا على إذاعة البرنامج الأوروبي يوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا، وتكون الإعادة يوم الإثنين الساعة الثالثة والنصف عصرا، ويوم الثلاثاء في الخامسة والربع صباحا.

لبني عبد العزيز برنامج Auntie loulou الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز الفنانة لبنى عبد العزيز الممثلة لبني عبد العزيز

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