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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سهر الصايغ وسميرة أحمد في ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

ختام مهرجان المركز
ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

أقيم اليوم حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي وحرص عدد من النجوم على التواجد منهم الفنان أحمد بدير والفنانة سميرة أحمد وسهر الصايغ ودكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والفنان مجدي كامل، والمخرج هاني لاشين، والمذيع إمام عمر وميار الغيطي ووالدها الاعلامي محمد الغيطي.

مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

وكان قد أهدى المهرجان جائزة الريادة السينمائية لكل من الفنانين د. يحيى الفخراني، محمود حميدة، سهير رمزي، هناء الشوربجي.

وذهبت جائزة فريد المزاوي للمخرجة القديرة إنعام محمد علي، وجائزة الأب يوسف مظلوم للفنان سامي مغاوري، وجائزة المركز الخاصة للفنان مدحت صالح.

وأهدى جائزة الإبداع الفني لكل من الكاتب مدحت العدل، والموسيقارهشام نزيه،والناقد الفني نادر عدلي، ومدير التصوير أيمن أبو المكارم، وجائزة التميّز الإعلامي  للإعلامي محمود سعد الذى تغيب عن الحضور .

كما كرمت إدارة المهرجان بعضا من نجوم دراما رمضان لعام2022، حيث منحت العديد من الجوائز، منها جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي للفنانة نيللى كريم، عن دورها في مسلسل "فاتن أمل حربي"، وجائزة  أحسن ممثل في عمل درامي، للفنان أحمد أمين عن دوره في مسلسل "جزيرة غمام"، وأهدى ادارة المهرجان جائزة المركز التشجيعية للفنانة  تارا عماد التى تغيبت عن الحضور.

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