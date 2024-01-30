أخبار الفن| نيللي تحتفل بعيد ميلادها برفقة اصدقائها.. لبني عبد العزيز تكشف سر رفضها الإقامة فى أمريكا

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

أكدت الفنانة القديرة لبني عبد العزيز أنها تعيش بمفردها فى مصر ، خاصة وأن أسرتها تقيم خارج البلاد فى إحدى الدول الأجنبية.

وقالت لبني عبد العزيز فى تصريحات تليفزيونية : أسرتي ترغب فى الانتقال للإقامة معها خارج مصر ، فأنا أعيش بمفردي هنا وأمر بلحظات من التعب أحيانا ، إلا أنني أرفض مغادرة مصر مرة ثانية ، فانا أرغب أن أموت هنا .

رد الفنان محمد عادل إمام على الشائعات التى ترددت حول منع الفنان القدير عادل إمام من الظهور من قبل أسرته.

وقال محمد عادل إمام، فى تصريحات تليفزيونية: “هنمنعه ليه من الظهور؟ الناس بتزوره فى البيت، هو الراجل فى راحة ومقضي وقته فى البيت مع الأحفاد”.

كشف الفنان عادل الفار عن ندمه الشديد بعد إعلان إدمان ابنه الذى توفى منذ فترة، موضحا أن حالته الصحية كانت صعبة.

وقال عادل الفار، فى برنامج “واحد من الناس” للإعلامى عمرو الليثى: “ندمت كثيرا على إعلانى إدمان ابنى للمخدرات وأسرتى كانت غاضبة منى، ولكنهم كانوا يعلمون أننى كنت متأثر نفسيا مما وصل إليه”.

أعلنت منصة Spotify عن زيادة في نسبة الاستماع لأغنيتي "صبري قليل" و "كلام عينيه"، التي تقوم بغنائهما الفنانة شيرين عبدالوهاب وتم اطلاقهما منذ عدة سنوات.

ولاقت تلك الأغنيات، وفقا لـ Spotify نجاحا كبيرا وزيادة في نسبة الاستماع بشكل كبير ولافت للانتباه في دول خارج الشرق الاوسط، موضحة أنه منذ ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ زاد استماع اغنية "صبري قليل" بنسبة تتعدى ال١٠٠٠٪. وظهرت الأغنيات ضمن قوائم الاغاني الاكثر استماعا في بلاد مثل فرنسا، السويد، باكيستان، و ماليزيا و ايضا في قوائم أكثر 50 أغنية استماعاً على المنصة .

كشف المخرج الكبير هاني لاشين ، عن تفاصيل مرافقته للفنانة القديرة نجاة الصغيرة، خلال تكريمها فى المملكة العربية السعودية .

وقال هاني لاشين فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد: من وجهة نظري الشخصية نجاة الصغيرة لديها الحرية الكاملة في اتخاذ قراراتها ، ولايوجد اي شخص يتخذ قرارا نيابة عنها، حتي فى أبسط الأشياء .

كشفت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز عن تفاصيل رفضها طلب أبنائها بالسفر للإقامة معهم فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الفنانة القديرة لبني عبدالعزيز فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: مازالت متمسكة بقرار رفضي الإقامة الدائمة مع أولادي فى الولايات المتحدة الأمريكية، فمن الممكن أن أسافر إليهم من باب الزيارة، لكن أرغب فى أن أعيش وأموت على أرض مصر .

احتفلت الفنانة نيللي بعيد ميلادها وسط عدد من أصدقائها، علي رأسهم المخرج خالد يوسف والفنان سامح الصريطي وزوجته الفنانة حنان والإعلامي تامر أمين.