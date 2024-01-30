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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لبنى عبدالعزيز: عشت في أمريكا سنوات طويلة لم أشعر أنها بلديl خاص

لبني عبد العزيز
لبني عبد العزيز

كشفت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز عن تفاصيل رفضها طلب أبنائها بالسفر للإقامة معهم فى الولايات المتحدة الأمريكية. 

وقالت الفنانة القديرة لبني عبدالعزيز فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: مازالت متمسكة بقرار رفضي الإقامة الدائمة مع أولادي فى الولايات المتحدة الأمريكية، فمن الممكن أن أسافر إليهم من باب الزيارة، لكن أرغب فى أن أعيش وأموت على أرض مصر . 

 الفنانة القديرة لبني عبد العزيز

وأضافت الفنانة القديرة لبني عبد العزيز : عشت فى الولايات المتحدة الأمريكية سنوات طويلة من عمري ، ولم أشعر للحظة واحدة أنني اعيش فى بلدي ، فكنت دائما أشعر أنني ليس فى أرضي ، ولابد من العودة الى موطني ، وربنا كان كريم معي وشاء أن أعود إلى بلدي مرة أخرى.

وتقول لبنى عبد العزيز: على الرغم من ان الحياة فى الولايات المتحدة الأمريكية سهلة ، إلا أن المصريين لهم طابع خاص ومختلف فهم أهلي ، وحين تشعر بانك وسط أهلك تشعر بالاطمئنان.

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 الفنانة القديرة لبني عبد العزيز

وتستكمل  لبني عبد العزيز : أقضي وقتي فى مصر فى العمل ، فأقوم بالكتابة الى جريدة الاهرام ويكلي ، وركن الاطفال ، واقرا دائماً ، بالاضافة الى أستقبال ضيوف وبعض الزيارات العائلية .

وتتابع لبني عبد العزيز : احرص على العمل دائماً ، فقد بدأت العمل فى سن العاشرة .

  لبني عبد العزيز
لبني عبدالعزيز لبني عبد العزيز ولايات المتحدة الأمريكية الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز الولايات المتحدة

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