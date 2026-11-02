تعمل يوم الجمعة.. العدل تنشر أماكن تواجد سيارات توثيق الشهر العقاري في 12 محافظة

تواصل سيارات التوثيق المتنقلة تقديم خدماتها للمواطنين يوم الجمعة، في إطار التيسير على المواطنين وتوفير خدمات التوثيق خارج مقار مكاتب الشهر العقاري، حيث حددت أماكن تمركز السيارات في 12 محافظة ، لتقديم خدماتها خلال الفترة من الساعة 1:30 ظهرًا وحتى 9 مساءً، مع العمل يوم الجمعة.

سيارات توثيق الشهر العقاري

نشرت وزارة العدل سيارات التوثيق المتنقلة علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وجاءت كالتالي:

أماكن سيارات التوثيق المتنقل في المحافظات

وتتواجد سيارات التوثيق المتنقلة في المحافظات وفقًا للأماكن المحددة كالتالي:

تتوزع بمحافظة القاهرة على 8 مواقع، تشمل مدينة الرحاب بجوار بوابة 5 بنادي الرحاب، ومدينتي بجوار مول أول سيزون، ونادي الصيد بالقطامية، والنادي الأهلي بمدينة نصر، وأرابيسك بلازا بالتجمع الخامس، وسوق السيارات بطريق السخنة، ومكسيم مول بالتجمع الخامس، ومول ديستريكت فايف بالتجمع الخامس.

وفي محافظة الجيزة، تتواجد سيارات التوثيق المتنقلة في 4 مواقع، هي مول العرب بمدينة 6 أكتوبر، ونادي حدائق الأهرام، ونادي دريم بطريق الواحات، وهايد بارك وان عند مدخل الشيخ زايد.

* الإسكندرية: سيارة رقم 5، أمام مكتبة الإسكندرية.

* المنوفية: سيارة رقم 8، أمام محكمة شبين الكوم.

* الدقهلية: سيارة مركز خدمات مصر رقم 16، داخل محكمة بلقاس.

* سوهاج: سيارة رقم 10، داخل مجمع محاكم سوهاج.

* بني سويف: سيارة رقم 16، أمام مجمع محاكم بني سويف.

* الغربية: سيارة رقم 18، أمام محكمة طنطا الابتدائية.

* أسيوط: سيارة رقم 19، أمام الغرفة التجارية بأسيوط.

* المنيا: سيارة رقم 20، داخل مجمع محاكم المنيا.

* البحيرة: سيارة رقم 21، أمام مديرية الشباب والرياضة بدمنهور.

* السويس: سيارة رقم 29، أمام محكمة السويس.

وتعمل السيارات وفق المواعيد المعلنة يوم الجمعة من الساعة 1:30 ظهرًا وحتى 9 مساءً، بما يتيح للمواطنين الحصول على خدمات التوثيق خلال العطلة الأسبوعية، دون الحاجة إلى التوجه لمقار مكاتب الشهر العقاري التقليدية.