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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كان عندهم عيد ميلاد.. القبض على المتهمين بإشعال ألعاب نارية فى الشارع بمدينة نصر

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بإشعال ألعاب نارية بأحد الشوارع بالقاهرة، معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.


 

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بتاريخ 25 / أكتوبر المنقضى حال تواجدهم بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة إحتفالاً بعيد ميلاد أحدهم.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى ألعاب نارية

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