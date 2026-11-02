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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إحباط محاولة ترويج 50 فرش حشيش بعد ضبط عاطل في أوسيم

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على عاطل، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة، وبحوزته 50 فرشًا من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه.

تفاصيل الواقعة

وردت معلومات وتحريات إلى الأجهزة الأمنية، أفادت بقيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، واتخاذه من دائرة مركز أوسيم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبحوزته 50 فرشًا من مخدر الحشيش، وذلك قبل ترويجها، وتم التحفظ على المضبوطات.

وبمواجهة المتهم أقر بممارسة نشاطة الاجرامي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.

أوسيم الجيزة الأجهزة الأمنية

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