عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بفرنسا وماليزيا والسويد وباكستان والهند.. أغاني شيرين عبدالوهاب تتصدر قوائم عالمية

الفنانة شيرين عبدالوهاب
الفنانة شيرين عبدالوهاب

أعلنت منصة Spotify عن زيادة في نسبة الاستماع لأغنيتي "صبري قليل" و "كلام عينيه"، التي تقوم بغنائهما الفنانة شيرين عبدالوهاب وتم اطلاقهما منذ عدة سنوات.

ولاقت تلك الأغنيات، وفقا لـ Spotify نجاحا كبيرا وزيادة في نسبة الاستماع بشكل كبير ولافت للانتباه في دول خارج الشرق الاوسط، موضحة أنه منذ ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ زاد استماع اغنية "صبري قليل" بنسبة تتعدى ال١٠٠٠٪. وظهرت الأغنيات ضمن قوائم الاغاني الاكثر استماعا في بلاد مثل فرنسا، السويد، باكيستان، و ماليزيا و ايضا في قوائم أكثر 50 أغنية استماعاً على المنصة .

لبنى عبدالعزيز: عايزة أموت في مصر وأرفض السفر للإقامة مع أسرتي

محمد عادل إمام: لم نمنع والدي من الظهور والناس بتزوره فى البيت|فيديو



كما أن أغنية "كلام عينيه" لاقت على زيادة في نسبة الاستماع تتعدى ال ١٢،٣٠٠٪ منذ آخر شهر آغسطس، و هذا آيضا حقق نجاحا كبيرا في عدة دول من ضمنها السعودية، الهند،  المانيا و قائمة آكثر 50 آغنية استماعا عالميا.

تم اضافة الأغنيتين على قائمة تشغيل "Causeway Trends" الإندونيسية، حيث استحوذت شيرين على غلاف القائمة. 

جدير بالذكر أن هذه القائمة هي قائمة مختارة تسلط الضوء على أحدث وأكثر الأغاني شعبية في مختلف الفئات، حيث يكتشف المستمعون أغاني جديدة ومتداولة. وهذا دليل على انتشار الأغاني في ثقافات مختلفة ووصول الموسيقى العربية الى العالم.

شيرين عبد الوهاب شيرين عبدالوهاب الموسيقى العربية الفنانة شيرين عبدالوهاب أغانى شيرين عبد الوهاب Spotify منصة Spotify

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

أمير هشام: الشناوي وبعض لاعبي الأهلي وراء التراجع عن ضم «أبو جبل»

أصعب 72 ساعة بالشتاء.. الأرصاد تحذر من رياح عاتية وبرد قارس وأمطار غزيرة

السجن والغرامة.. القضاء يحسم مصير الفنانة نسرين طافش

ترشيحاتنا

متنكرين بملابس أطباء.. جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مستشفى بغزة| فيديو

لن نترك سوريا.. واشنطن توجه رسالة لموسكو بعد تصريحاتها عن القوات الأمريكية

مدبولي يوجه بوضع خطة لتحفيز الاستثمار في توطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية

جناح فلسطين بمعرض الكتاب: هذه القطعة من المعرض هي قبلتنا نحو مصر

قطع الخنصر والبنصر|حيثيات الحكم على شقيقين ونجل عمهما شرعا في قتـ.ل شخص

حملات أمنية مكبرة لمنع محاولات احتكار السلع ورفع أسعارها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. أسرار غير متوقعة وراء أناقة منى زكي

آسر ياسين يقابل محمود حميدة في موعد مع الماضي

ريهام سعيد تفجر مفاجأة جديدة بعد تشويه وجهها.. فيديو صادم من العمليات

بعد سرقتها مرتين.. فساتين ومجوهرات أحلام المثيرة للجدل.. شاهد

فيديو

محمد عادل إمام: لم نمنع والدي من الظهور والناس بتزوره فى البيت|فيديو

لبنى عبدالعزيز: عايزة أموت في مصر وأرفض السفر للإقامة مع أسرتي

يوقف مفعولها.. احترس من تناول هذه الأدوية مع العصائر والمياه المعدنية

بخطة شيطانية.. خادمة تسرق 50 جرام ذهب و25 ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ