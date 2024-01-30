بفرنسا وماليزيا والسويد وباكستان والهند.. أغاني شيرين عبدالوهاب تتصدر قوائم عالمية

أعلنت منصة Spotify عن زيادة في نسبة الاستماع لأغنيتي "صبري قليل" و "كلام عينيه"، التي تقوم بغنائهما الفنانة شيرين عبدالوهاب وتم اطلاقهما منذ عدة سنوات.

ولاقت تلك الأغنيات، وفقا لـ Spotify نجاحا كبيرا وزيادة في نسبة الاستماع بشكل كبير ولافت للانتباه في دول خارج الشرق الاوسط، موضحة أنه منذ ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ زاد استماع اغنية "صبري قليل" بنسبة تتعدى ال١٠٠٠٪. وظهرت الأغنيات ضمن قوائم الاغاني الاكثر استماعا في بلاد مثل فرنسا، السويد، باكيستان، و ماليزيا و ايضا في قوائم أكثر 50 أغنية استماعاً على المنصة .





كما أن أغنية "كلام عينيه" لاقت على زيادة في نسبة الاستماع تتعدى ال ١٢،٣٠٠٪ منذ آخر شهر آغسطس، و هذا آيضا حقق نجاحا كبيرا في عدة دول من ضمنها السعودية، الهند، المانيا و قائمة آكثر 50 آغنية استماعا عالميا.



تم اضافة الأغنيتين على قائمة تشغيل "Causeway Trends" الإندونيسية، حيث استحوذت شيرين على غلاف القائمة.

جدير بالذكر أن هذه القائمة هي قائمة مختارة تسلط الضوء على أحدث وأكثر الأغاني شعبية في مختلف الفئات، حيث يكتشف المستمعون أغاني جديدة ومتداولة. وهذا دليل على انتشار الأغاني في ثقافات مختلفة ووصول الموسيقى العربية الى العالم.