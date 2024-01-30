أبرزهم خالد يوسف وتامر أمين.. نيللي تحتفل بعيد ميلادها بحضور أصدقائها

أحتفلت الفنانة نيللي بعيد ميلادها وسط عدد من أصدقائها، علي رأسهم المخرج خالد يوسف والفنان سامح الصريطي وزوجته الفنانة حنان والإعلامي تامر أمين.

الفنانة نيللي

الفنانة نيللي

الفنانة نيللي

الفنانة نيللي

الفنانة نيللي

الفنانة نيللي

كانت الإعلامية سهير جودة احتفلت ومجموعة صغيرة من أصدقاء نيللي، بعيد ميلاد الفنانة نيللي، حيث شهدت لحظات الاحتفال حالة من البهجة والسعادة والفرحة بهذه المناسبة السعيدة.

ونشرت الإعلامية سهير جودة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعض اللقطات من عيد ميلاد الفنانة نيللي، قائلة: «اليوم عيد ميلاد أميرة قلوبنا نيللي».

وظهرت نيللي خلال الفيديو وهي تحمل في يدها باقة من الزهور ذات اللون الأبيض، والأصفر، حيث قالت إن أول من احتفل بعيد ميلادها هم أولاد أشقائها، وأطلقت «زغروطة» خلال الاحتفال بعيد ميلادها.

وقالت نيللي إن يوم عيد ميلادها دائما ما يكون مختلفا، مشيرة: إلى أنه «في اليوم ده بيحصل فرفشة، وبرج الجدي اكثر ما يميزه الصراحة، مبحبش الكذب أبدا».

وتحتفل الفنانة نيللي بعيد ميلادها في مطلع يناير من كل عام، وقام أصدقائها بتقديم "تورتة" عيد ميلادها وقاموا بالغناء لها وسط أجواء من السعادة والبهجة.