نيللي: الرئيس السيسي رائع.. ومبسوطة لفوزه بولاية جديدة

أكدت النجمة نيللي، أنها منذ اللحظة الأولى كان لديها شعور كبير بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسة مصر لولاية جديدة، مشيدة بمشهد مشاركة الشعب المصري في الداخل والخارج خلال هذا العرس الانتخابي.

وعلقت نيللي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المٌذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على مشهد اعلان النتيجة قائلة: “الاحتفالية كبيرة وأنا مبسوطة أوي بفوز الرئيس السيسي، ومشاركة المصريين في الانتخابات رائعة”.

كان خبر معروف من البداية

وأشارت نيللي، إلى أنها انتظرت نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 ولكن خبر فوز الرئيس السيسي برئاسة مصر كان خبرا معروفا من البداية لشعبيته الكبيرة، معقبة: "الرئيس السيسي رجل رائع".