لم يتعرض لمعاملة سيئة بالشرقية.. زوجة حلمي بكر: نجله كان بالقاهرة ولم يزرهlخاص

كشفت السيدة سماح عبد الرحمن القرشي زوجة الفنان حلمي بكر، فى الساعات الأخيرة حول تدهور الفنان حلمي بكر، ونقلها له إلى محل منزلها فى الشرقية رغما عنه وتلاقيه معاملة سئية.

وقالت فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: الفنان حلمي بكر مريض منذ ثلاثة أشهر وليس الآن، إلا أن صحته بدأت فى التحسن بشكل واضح.

وتابعت سماح عبد الرحمن القرشي زوجة الفنان حلمي بكر: أنها انتقلت بالفنان حلمي بكر إلى منزلها فى الشرقية، مؤكدة أنها تمتلك عمارة ولاصحة لما تردد حول تلقيه معاملة سيئة أو إقامته فى مكان لا يليق بمكانته.

واستكملت سماح عبد الرحمن القرشي زوجة الفنان حلمي بكر: هو الذى يرفض الانتقال إلى المستشفي بسبب من من تدهور صحته كما حدث من قبل، ومن لديه القدرة على إقناعه فيجلس معه ويحاول أن يفعل ذلك.

وأضافت سماح عبد الرحمن القرشي زوجة الفنان حلمي بكر: نجله الذى يتحدث عن حضوره إلى القاهرة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة كان فى القاهرة الشهر الماضي ورفض زياراته لأنه يرى أن المشوار من محل إقامته فى التجمع إلى ميدان لبنان بعيد.

واختتمت سماح القرشي حديثها: كيف أن يكون حلمي بكر مخطوف وغير معلوم مكان إقامته ويلاقي معاملة سيئة وقد زاره أشقائه الأيام الماضية ورفض الذهاب معهم.