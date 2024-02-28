إلهام شاهين: أشعر بالقلق تجاه تذبذب حلا شيحة.. وكنت أتمنى استمرار حنان ترك

حلت الفنانة إلهام شاهين ضيفة على برنامج “نايت شيفت”، المذاع عبر إحدى القنوات العراقية، حيث كشفت عن رأيها في عدد من الموضوعات.

وقالت إلهام شاهين، خلال الحلقة، إنها تشعر بالقلق جراء تدبذب حلا شيحة تجاه الفن، حيث تشعر أن هناك من يؤثر على أفكارها.

وأضافت: "كنت أتمنى أن تستمر حنان ترك في التمثيل لأنها ممثلة جامدة”.

وتابعت: “حنان ترك شاركتني في بطولة مسلسل ”نصف ربيع الآخر" في بداياتها، بالإضافة إلى أنني ظهرت معها ضيفة شرف في إحدى حلقات مسلسلها “نونة المأذونة”، والذي قدمته بعد ارتدائها الحجاب، وكان عملا لذيذا”.

وكان آخر أعمال الهام شاهين هو “حكاية ألفريدو”، من مسلسل “55 مشكلة حب”، والذي دارت أحداثه في إطار 15 حلقة وحقق نجاحًا كبيرًا.

العمل قام ببطولته كل من إلهام شاهين، وأحمد فهمي، وندا موسى، وإنجي كيوان، وفتوح أحمد، وروان الغابة، وأمير شاهين، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج عصام نصار.

وحققت “حكاية ألفريدو” نجاحا كبيرا مع الجمهور، خاصة أنه كان يناقش مرض ألزهايمر، الذي أصاب سوسو التي قدمتها الفنانة إلهام شاهين.