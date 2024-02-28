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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نادية مصطفي تكشف عن إجراء جديد لنجل حلمي بكر

حلمي بكر
حلمي بكر

كشف الفنانة الكبيرة نادية مصطفي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية  عن تفاصيل جديدة في أزمة الموسيقار الكبير حلمي بكر ، الخاصة بوجود ادعاءات حول نقله الي مكان خاص بزوجته في الشرقيه  .

وقالت نادية مصطفي في تصريحات خاصه لصدي البلد : نجل الفنان حلمي بكر من المقرر ان يصل الي القاهرة خلال الايام القادمة ، الا انه يقوم حاليا بعمل ترتيبات خاصه بتلك الزيارة ، ومنها توكيل محامي حتي بمساعدته لنقله الي احدي المستشفيات .

نادية مصطفى: حلمي بكر رفض العودة مع أشقائه.. ومكان إقامته بالشرقية لايتناسب مع مكانته

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وتابعت نادية مصطفي : نقوم حاليا بمساعدة نجل الموسيقار حلمي بكر في الاتفاق مع احدي المحامين لتولي تلك المهمه .

حلمي بكر في الشرقية :

وكانت قد كشفت الفنانة الكبيرة نادية مصطفي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية عن تطورات جديدة في أزمة الموسيقار حلمي بكر .

وقالت نادية مصطفي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، إنها تواصلت شخصياً مع شقيقة الفنان حلمي بكر، التى أكدت ان اشقائه الرجال ذهبوا له فى مكان إقامته بمحافظة الشرقية، إلا أنه رفض الذهاب معهم.

وتابعت نادية مصطفي: “على حد ما قالته لي شقيقة الفنان الكبير حلمي بكر فإن المكان الذى يجلس فيه بالشرقية لا يتناسب مع مكانته ووضعه”.

واضافت نادية مصطفي: اشقاء الفنان الكبير حلمي بكر ذهبوا الى الشرقية وبرفقتهم عدد من الاشخاص وعرضوا عليه نقله علي الفور إلى القاهرة للإقامة معهم أو ذهابه إلى إحدى المستشفيات الا انه رفض ولم يوضح اسباب رفضه نهائياً .

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