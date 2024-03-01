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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| رسالة غامضة من حورية فرغلي .. وتفاصيل تدهور حالة حلمي بكر الصحية

صدى البلد

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية:

 

أنتوا مش عايزين تشغلوني بس أنا هرجع.. رسالة غامضة من حورية فرغلي

قالت الفنانة حورية فرغلي أنها تستعد لتقديم عمل مسرحي جديد للأطفال خلال الفترة المقبلة

 

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تطرح البرومو الرسمي لمسلسل جودر

طرحت منصة watch it البرومو الرسمي لمسلسل “جودر”، الذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني 2024

 

نقل حلمي بكر إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

نقل الموسيقار حلمي بكر لأحد المستشفيات بمحافظة الشرقية بعد تدهور حالته الصحية كما أكد مصدر مقرب من حلمي بكر

 

طرح برومو جديد لمسلسل أشغال شقة لهشام ماجد وأسماء جلال

طرحت قناة MBC برومو جديد لمسلسل أشغال شقة لهشام ماجد وأسماء جلال استعداد لعرضه فى موسم رمضان 2024

 

 

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