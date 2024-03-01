أخبار الفن| رسالة غامضة من حورية فرغلي .. وتفاصيل تدهور حالة حلمي بكر الصحية

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية:

قالت الفنانة حورية فرغلي أنها تستعد لتقديم عمل مسرحي جديد للأطفال خلال الفترة المقبلة

طرحت منصة watch it البرومو الرسمي لمسلسل “جودر”، الذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني 2024

نقل الموسيقار حلمي بكر لأحد المستشفيات بمحافظة الشرقية بعد تدهور حالته الصحية كما أكد مصدر مقرب من حلمي بكر

طرحت قناة MBC برومو جديد لمسلسل أشغال شقة لهشام ماجد وأسماء جلال استعداد لعرضه فى موسم رمضان 2024