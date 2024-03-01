أخبار الفن| رسالة غامضة من حورية فرغلي .. وتفاصيل تدهور حالة حلمي بكر الصحية

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية:
أنتوا مش عايزين تشغلوني بس أنا هرجع.. رسالة غامضة من حورية فرغلي
قالت الفنانة حورية فرغلي أنها تستعد لتقديم عمل مسرحي جديد للأطفال خلال الفترة المقبلة
مسلسلات رمضان 2024.. watch it تطرح البرومو الرسمي لمسلسل جودر
طرحت منصة watch it البرومو الرسمي لمسلسل “جودر”، الذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني 2024
نقل حلمي بكر إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية
نقل الموسيقار حلمي بكر لأحد المستشفيات بمحافظة الشرقية بعد تدهور حالته الصحية كما أكد مصدر مقرب من حلمي بكر
طرح برومو جديد لمسلسل أشغال شقة لهشام ماجد وأسماء جلال
طرحت قناة MBC برومو جديد لمسلسل أشغال شقة لهشام ماجد وأسماء جلال استعداد لعرضه فى موسم رمضان 2024