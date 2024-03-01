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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تطرح البرومو الرسمي لمسلسل جودر

صدى البلد

طرحت منصة watch it البرومو الرسمي لمسلسل “جودر”، الذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني 2024

مسلسل جودر، بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، جيهان الشماشرجي، تارا عماد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

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ويجسد ياسر جلال، خلال أحداث العمل شخصية شهريار، أما ياسمين رئيس فتجسد شخصية شهرزاد، ومحمد التاجي يجسد شخصية قمر الزمان والد ياسمين رئيس أما هنادي مهنا فتجسد شخصية حورية بحر، أما أحمد بدير، فسيظهر بشخصية أحد أعيان دولة المغرب.

وقالت الفنانة نور، إنها تؤدي شخصية الملكة "شواهي" مع الفنان ياسر جلال ضمن أحداث مسلسل "جودر"، وإن العمل يضم عددا من الأسماء الكثيرة وهو قصة من قصص الف ليلة وليلة ".

وأردفت نور، أن المسلسل ينتمي لـ"الفنتازيا"، لافتة إلى أن شخصية الملكة شواهي هي شخصية شريرة .

ومن جهتها، قالت “نور”: دوري في مسلسل "جودر" مميز ومختلف، ومش بيتكتب كتير، وبحب كل فترة أغير وما أبقاش في نفس مود الأدوار.

وتابعت : كل فنان في المسلسل حضوره مميز ، ويتبقا توفيق ربنا وانه يعجب الناس

يشار إلى أن آخر أعمال ياسر جلال هو مسلسل "علاقة مشروعة" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، المكون من 15 حلقة، وشاركه البطولة كل من مي عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، ميمي جمال، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، وياسمين رحمي، وعدد آخر من النجوم، والعمل من تأليف سماح الحريرى ومن إخراج خالد مرعي، أيضا شارك في مسلسل الاختيار 3 الذي عرض في السباق الرمضاني٢٠٢٢.

 

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