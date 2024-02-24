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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

دور مختلف .. هبة حسن تكشف عن أعمالها القادمة |خاص

صدى البلد

قالت الفنانة هبة حسن أنها تستعد خلال الفترة القادمة لتجسيد دور جديد ومختلف تمامًا عن ما قدمته سابقًا من أعمال فنية.

وأضافت هبة حسن فى تصريح خاص ل"صدي البلد" ، أن بعد نجاح شخصية أميرة التى جسدتها ضمن أحداث مسلسل “بنات السباعي” ، هى الأن تستعد لعمل جديد ومختلف عن الشخصية التى قدمتها تمامًا ، ومن المقرر أن يعرض خارج الماراثون الرمضاني .

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وعن كواليس اختيارها لدور أميرة فى مسلسل “بنات السباعي” ، قالت هبة حسن: إن الترشيح جاء عن طريق المخرج تامر حمزة ، الذي اكد أنه لا يري أحدًا مناسب فى الدور غيرها لأن الدور قريب من شخصيتها الحقيقية. 

وعن إختفائها المتكرر فى الساحة الفنية ، قالت هبة حسن إن بداية مشوارها الفني كانت عن طريق ترشيح نجوم كبار مثل الفنان نور الشريف ، والفنان يحيي الفخراني ، لذلك لا تريد أن تخوض أدوار لا تناسبها .

ويشارك في المسلسل كل من هبة حسن ، محمود حجازى ، ريم البارودي ، محمد التاجي وهناء الشوربجي، وغيرهم من انتاج شركة جولدن ميديا إبراهيم الصاوي وعماد الحساني، وإخراج تامر حمزة وتأليف محمد ابراهيم.

ونجحت حكاية "بنات السباعي" اولي حكايات مسلسل "حد فاصل" في حصد المركز الاول من أصل 10 مراكز للمسلسلات الأكثر مشاهدة فى مصر.

يذكر أن اخر اعمال هبة حسن هو مسلسل "بابا المجال" مع النجم مصطفى شعبان، والذي تم عرضه في ماراثون رمضان الماضى، وشارك فيه كل من سهر الصايغ، نسرين أمين، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك، هبة حسن، أحمد ماهر، أسما سليمان، عزوز عادل وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى.

الفنانة هبة حسن أبطال مسلسل بنات السباعي هبة حسن بنات السباعي هبة حسن وريم البارودي هبة حسن

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