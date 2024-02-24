أنا بتغير .. هشام جمال يوجه رسالة إلى ليلى أحمد زاهر

وجه الفنان والمنتج هشام جمال رسالة إلى خطيبته الفنانة ليلي أحمد زاهر ، معربا عن سعادته بعد أن تغيرت شخصيته منذ خطوبتهما.

ونشر هشام جمال مجموعة من الصور تجمعه بخطيبته ليلي أحمد زاهر من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتب معلقا: “والله وارتبطت وبقيت بروح أنا بتغير ولا ايه .. شطورة يا لولو”.

وأعلن الفنان أحمد زاهر عن خطبة ابنته ليلي على الفنان هشام جمال ، وكتب أحمد زاهر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” قائلا: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،تم بحمد الله قراءة فاتحة ابنتى ليلى على ابني وحبيبي وصاحبي هشام جمال، كل التمنيات الطيبة للعروسين، وألف مبروك لحبيبة قلب بابا و روح بابا ليلى ربنا يسعدكم، ويبعد عنكم العين”.

ونشرت الفنانة الشابة ملك زاهر صوراً جديدة من خطوبة شقيقتها ليلى زاهر والمنتج هشام جمال عبر حسابها بتطبيق“إنستجرام”.

وعلقت ملك زاهر: "قراية فاتحة لولي والله ما مصدقة وأنا بكتب الكلام ده، مش مصدقة إن أختي وبنتي حبيبتي اللي ماعنديش أغلى منها في الدنيا بقت أحلى عروسة في العالم كله، فرحانة من كل قلبي ومطمنة عليها مع أحلى وألذ عريس في الدنيا، ربنا يحفظكوا يا حبايبي من العين ويخليكم لبعض العمر كله وأشوفكم دايما مع بعض ومبسوطین".

وكشف الفنان أحمد زاهر عن موعد خطوبة ابنته ليلى زاهر وهشام جمال .

وقال زاهر في تصريحات لبرنامج ET بالعربي إن الموعد المقرر للخطوبة هو الصيف المقبل، وذلك بعد قراءة الفاتحة قبل أيام قليلة.

علقت الفنانة ليلى أحمد زاهر، على خطوبتها من الفنان هشام جمال عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “مش هنقدر نوصفلكم إحنا مبسوطين قد ايه بفرحتكم بينا زي فرحة أهالينا بالظبط مليون شكرا لكل اللي اخد من وقته عشان يبارك لنا او يدعي لنا".