لا نتمنى تكرارها.. الجمهور يهاجم ليلى زاهر وهشام جمال بسبب أمور بسيطة

تعرض الفنان هشام جمال وخطيبته الفنانة ليلى زاهر لانتقادات شديدة اللهجة بسبب أغنية أمور بسيطة التي طرحاها خلال الساعات الماضية، بخاصية الذكاء الاصطناعي.

شاهد الفيديو:

أشار الجمهور إلى أن أغنية أمور بسيطة تجربة سيئة لا يتمنوا تكرارها، ويرصد صدى البلد عددا من التعليقات على الأغنية.

كان هشام جمال وخطيبته ليلى أحمد زاهر، طرحا دويتو غنائي بعنوان «أمور بسيطة»، على طريقة الفيديو كليب، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب والمنصات الإلكترونية الموسيقية.

أغنية «أمور بسيطة» كلمات هشام جمال ومحمد إبراهيم، ألحان هشام جمال، توزيع مادي، ميكس وماستر: بيشوي مجدي، مونتاج عمر الموجي، تصحيح ألوان عبد الرحمن محمد، من إنتاج روزناما ريكوردز، فكرة وإخراج هشام جمال.