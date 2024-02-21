أنا فنانة كبيرة | هبة حسن : مرضاش أشتغل مع روجينا ..خاص

أشادت الفنانة هبة حسن بعلاقتها بالفنانة روجينا.

وقالت هبة حسن فى تصريحات لـ"صدى البلد": إنها لا تحب أن تصرح بأنها متزوجة من شقيق الفنانة روجينا، حتى لا يتم ترويج الشائعات بأنها تريد افتعال التريند لأنها فنانة كبيرة ولها إحترامها.

وأضافت هبة حسن، قائلة: إنها ندمت على الزواج فى سن صغير والارتباط من شخص داخل الوسط الفني لأن زوجها منتج فني، لأن هذا تسبب فى تأخر مسيرتها الفنية، معلقة: زواجي من شقيق روجينا ضرني فنيًا جدًا لو كنت اتجوزت حد من خارج الوسط كان هيبقي أفضل ،لأن الجواز من حد فى الوسط دا بيخلي الناس يعتقدوا إني قاصدة دا، بس أنا من قبل معرفني بجوزي وأنا بشتغل.

وعن احتمالية مشاركة روجينا فى أعمال فنية، قالت هبة حسن: إنها لا تقبل بمشاركة روجينا فى أعمال فنية مطلقًا، حتي لا يتم ترويج الشائعات وتتعرض للأذي النفسي.

وعلقت الفنانة هبة حسن على الجدل الذى وقع بينها وبين الفنانة ريم البارودي خلال الفترة الماضية ، بسبب تعمد ريم تجاهلها أثناء كواليس تصوير مسلسل “بنات السباعي” الذى عرض مؤخرًا.

وقالت هبة حسن فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": إن علاقتها بالفنانة ريم البارودي خلال الكواليس كانت جيدة جدًا ولم يحدث شيء ، وأنها لم تصرح مطلقًا بحدوث تجاهل بينهما .

وأضافت هبة حسن : روحي اهتمي بنفسك الأول أنا كبيرة وعاقلة كفاية وعارفة إيه اللى ممكن أقوله، ودايمًا الشخص اللى بيهاجم بيبقي هو اللى عامل المشكلة، والهجوم والإنفعال بيدل أن الشخصية بتكون مش حلوة ، وفى موقف معين صدر منها بس أنا عشان إسكندرانية وجدعة مش هقوله قدام الجمهور.

وعن كواليس اختيارها لدور أميرة فى مسلسل “بنات السباعي” ، قالت هبة حسن: إن الترشيح جاء عن طريق المخرج تامر حمزة ، الذي اكد أنه لا يري أحدًا مناسب فى الدور غيرها لأن الدور قريب من شخصيتها الحقيقية.

وعن إختفائها المتكرر فى الساحة الفنية ، قالت هبة حسن إن بداية مشوارها الفني كانت عن طريق ترشيح نجوم كبار مثل الفنان نور الشريف ، والفنان يحيي الفخراني ، لذلك لا تريد أن تخوض أدوار لا تناسبها .