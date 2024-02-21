رامي صبري: الفيديو كليب مهم عشان الناس متنساش شكلنا

قال الفنان رامي صبري إن طرح الفيديو كليب دائما مهم للمطرب، لأنه لا بد أن يكون متواجدا وسط الجمهور بشكل مستمر.

وأضاف رامي صبري، فى تصريحات إذاعية، أن ظهور الفنان بشكل مستمر شيء ضروري، معلقا: “لازم يكون الفنان متواجد وميغبش عن الجمهور لو عمل فيديو كليب كل 5 سنين، الناس هتستغرب شكله وهيشوفوه كبر”.

وأوضح رامي صبري أن نجاح الأغنية لا يرتبط بإصدار فيديو كليب منها، لأن نجاح الأغنية يجعل الفيديو كليب نجاحا.



على صعيد آخر، تحدث رامي صبري عن أحدث ألبوماته «النهايات أخلاق» قائلا: «الأغنية رائعة جدا وجذبتني من أول ما عرضت عليّ، وقلت إنها هتكون اسم الألبوم، وللأسف أصبحت النهايات هي أسهل حاجة في عصرنا الحالي، خصوصا في ظل المسئوليات المحيطة بنا، وهو أمر يقع على عاتق الرجال بشكل كبير ومهم تكون فعلا النهايات أخلاق».

وأضاف: «أغنية (النهايات أخلاق) ليس وراءها أي قصة ولكنها جاءت لي صدفة، وأرسلها لي الموزع وسام عبد المنعم وأحببت الموضوع المختلف في كلماتها، وعجبتني أنها مرتبطة معي بالسوشيال ميديا ودائما نقرأها على بعض المنشورات المنتشرة كثيرا»

وحققت أغنية "النهايات أخلاق" نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها، حيث وصلت نسبة مشاهداتها إلى نحو مليون و200 ألف مشاهدة عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب".

أغنية "النهايات أخلاق" من كلمات الشاعر أحمد جابر، ومن ألحان محمد شحاتة، وتوزيع وسام عبد المنعم.