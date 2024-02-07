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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بيضحكوا علينا.. رامي صبري بتعليق مثير عن انفصال أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

صدى البلد

أعرب الفنان رامي صبري عن حزنه بسبب انفصال الفنان أحمد العوضي عن الفنانة ياسمين عبد العزيز ، متمنيًا أن يكون الخبر ليس له أى أساس من الصحة .

وقال رامي صبري فى تصريحات تليفزيونية: أتمني يكون أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز يكونوا بيضحكوا علينا ، لأن أنا كنت بحب علاقتهم ببعض أوي ومبسوط بيهم ومبسوط أن فى أتنين فى مصر علاقتهم ببعض كده وأتمني حياتهم ترجع زي الأول ميكونش فى نهايات ولا حاجة.

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أشاد الفنان رامي صبري بحفل توزيع الجوائز ال joy awards ، بعد أن شهد ظهورا مميزا للنجمة شيرين عبد الوهاب. 

وقال رامي صبري فى تصريحات تليفزيونية: إنه حضر حفل ال joy awards ولأول مرة شاهد أبرز الفنانين المصريين وهم يغنون بالحفل لدرجة أنه شعر بالفخر. 

وأضاف رامي صبري،  معلقا: أحنا بننبسط لما بنلاقي المصريين ناجحين برا ، أول مرة أتعزم واتفرج على فنانين وكنت فخور أن فى فنانين مصريين ناجحين كدة زي عمرو دياب وشيرين عبد الوهاب. 

واستكمل رامي صبري حديثه ، معلقا: شيرين عبد الوهاب فنانة عظيمة ومختلفة وأتمنالها عودة قوية لأن شيرين واحدة بس مش اتنين شيرين ، واتمنالها كل الحب وإنها تكسر الدنيا لأنها فنانة تستحق تكون وسطنا كلنا.

وقد أعلن الفنان رامي صبري خلال الأيام الماضية عن طرح فيديو كليب «بين الحيطان»، وذلك بعد النجاح الذي حققته الأغنية، منذ إصدارها.

وتصدرت أغنية «بين الحيطان» من ألبوم النهايات أخلاق لرامي صبري تريند موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب عالميًا في أول 48 ساعة من طرحها، كما تواجدت 3 أغنيات أخرى في صدارة التريند مصريًا وعالميًا وهي «جت سليمة وبحكي عليكي والنهايات أخلاق».

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