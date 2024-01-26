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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

رانيا فريد شوقي تكشف عن حقيقة تعرضها للسحر.. فيديو

رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي

قالت الفنانة رانيا فريد شوقي أنها تعرضت للسحر من قبل وأنها أكتشفت الأمر عن طريق الصدفة.

وأضافت رانيا فريد شوقي فى تصريحات تليفزيونية، أنها اكتشفت وجود السحر أثناء أنتقالها لمنزل جديد ، ولم تتوقع أنه سحر.

لمشاهدة الفيديو من هنا 

واستكملت رانيا فريد شوقي ، معلقة: لقيت حاجة غريبة كان كيس كله دبابيس وجواه دبابيس وافتكرت العيال بتلعب مكتشفتوش غير لما عزلت البيت التاني ، وكان عندي واحدة صاحبتي قالتلي دا عمل وشكله مش طبيعي .

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وكانت رانيا فريد شوقي قد كشفت عن قوة العلاقة التى كانت تجمعها بزوجة أبيها الفنانة الراحلة هدي سلطان .

وقالت رانيا فريد شوقي فى تصريحات تليفزيونية: إنها تقربت من الفنانة هدي سلطان ، أثناء تصوير مسلسل يدعي “أحلام البنات”، وأن المسلسل استغرق وقتًا طويل فى فترة التصوير ، و أنها كانت تجسد دور والدتها.

وأضافت رانيا فريد شوقي، معلقة: قربنا من بعض أكتر فنيًا وبدأنا نتصاحب على بعض وقالتلي فى أنتى فريد شوقي على صغير بتحبي تنكشي كل الناس فى اللويكشن ، وهي غالبًا حبتني عشان شافت فيا فريد شوقي.

وفى وقت لاحق ، كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي عن تحضيرها لعمل مسرحي جديد لتقديمه خلال الأيام المقبلة على المسرح القومي.

 وقالت رانيا فريد شوقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حدوتة كل ست» مع شيماء السباعي، على إذاعة «شعبي إف إم»، إنها حاليًا بدأت فى عمل مسرحي جديد موسيقي بمشاركة الفنان علي الحجار، وميدو عادل، وافتتاح العرض خلال أيام على المسرح القومي.

وأضافت رانيا فريد شوقي، قائلة: إنها من أكثر فنانات جيلها حبًا للمسرح وقدمت الكثير من الأعمال المسرحية.

وكانت قد نشرت الفنانة رانيا فريد شوقى تعليقًا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيها عن تعرض والدتها إلى أزمة صحية شديدة.

وقالت رانيا فريد شوقى: اللهم اشفي كل مريض يا رب، اللهم اشفي أمي واغرس في نبضاتها راحة، وفي جسدها عافية، وهون عليها الألم والتعب، وأبدله بعافية تسري في جسدها.

وقد وجهت الفنانة رانيا فريد شوقي رسالة لشقيقتها الراحلة ناهد فريد شوقي خلال الأيام الماضية ، قائلة: "ربنا يرحمها يارب ويصبرنا على الفراق، والأم بعد الضنا بتتكسر، وهي راحت لـ نجلها".

وأضافت خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن الراحلة ناهد فريد شوقي،  انكسر بعد وفاة نجلها، وحبيبها، وتأثرت كثيرًا برحيله.

وتابعت: الراحلة كانت تفكرها بـ والدها الراحل فريد شوقي، وأن هناك أشياء كثيرة كانت تفعلها كانت تشبه أفعال والدها . معلقة:  إلى أن ناهد كانت تحب الجميع، وكانت قريبة من الجميع.

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