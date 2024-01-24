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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

صدى البلد

أعربت المخرجة كوثر مختار عن سعادتها بأول تجاربها التجارية وهو فيلم “مقسوم” الذى طرح فى دور العرض السينمائية منذ أيام. 

وقالت كوثر مختار فى تصريحات ل"صدي البلد": أنها تعتبر نفسها محظوظة لأنها أظهرت ورق فيلم مقسوم ، وانها تتمني الفترة القادمة تقديم المزيد من الأفلام التجارية.

وطرحت الشركة المنتجة التريلر الرسمي لفيلم مقسوم على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، استعداداً  لطرحه في السينمات ، وأهم ما ظهر في التريلر وجود العديد من ضيوف الشرف مثل تامر حبيب ومحمد ممدوح وثراء جبيل وهاني خليفة.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

ويشارك في بطولته كل من النجمة ليلى علوي، والنجمة شيرين رضا، والفنانة سماء إبراهيم، والفنانة سارة عبدالرحمن، والفنان عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.

كما وطرحت الشركة برومو قصير كشفت من خلاله تفاصيل شخصية هند( ليلى علوي)  ضمن أحداث الفيلم، حيث ظهرت ليلى علوي فى البرومو وهي تبحث عن رجل يناسبها للزواج منه من خلال مواعيد غرامية والتى يطلق عليها اسم “ديت”.

وكشف البرومو قواعد ليلى علوي فى التعرف على الشخص الذي يناسبها، حيث تضع معايير أثناء الحديث معه وهو عدم الحديث عن الكورة أو السياسة.

فيلم “مقسوم أبطال فيلم مقسوم كوثر مختار

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