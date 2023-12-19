عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمشاركة ميدو عادل| رانيا فريد شوقي تكشف عن أحدث أعمالها المسرحية.. فيديو

رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي

شفت الفنانة رانيا فريد شوقي عن تحضيرها لعمل مسرحي جديد لتقديمه خلال الأيام المقبلة على المسرح القومي.

لمشاهدة الفيديو من هنا 

 وقالت رانيا فريد شوقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حدوتة كل ست» مع شيماء السباعي، على إذاعة «شعبي إف إم»، إنها حاليًا بدأت فى عمل مسرحي جديد موسيقي بمشاركة الفنان علي الحجار، وميدو عادل، وافتتاح العرض خلال أيام على المسرح القومي.

وأضافت رانيا فريد شوقي، قائلة: أنها من أكثر فنانات جيلها حبًا للمسرح وقدمت الكثير من الأعمال المسرحية.

txt

هيقولي لأ.. لقاء سويدان ترد على شائعات إعجابها بميدو عادل

txt

مروان حامد يعلن تحضير فيلم تسجيلي عن والده .. فيديو

txt

الحاجة دي تتعب نفسية أي راجل.. ناقد يكشف سبب طلاق شيرين وحسام حبيب

txt

هيقولوا عليكي رخيصة | رسالة صادمة من عمرو عبد العزيز لهذه الفنانة

ونشرت الفنانة رانيا فريد شوقي عبر صفحتها الرسمية على موقع “ إنستجرام ” صورة لها بعد الإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية .

وكانت قد نشرت الفنانة رانيا فريد شوقى تعليقًا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيها عن تعرض والدتها إلى أزمة صحية شديدة.

وقالت رانيا فريد شوقى: اللهم اشفي كل مريض يا رب، اللهم اشفي أمي واغرس في نبضاتها راحة، وفي جسدها عافية، وهون عليها الألم والتعب، وأبدله بعافية تسري في جسدها.

وقد وجهت الفنانة رانيا فريد شوقي رسالة لشقيقتها الراحلة ناهد فريد شوقي خلال الأيام الماضية ، قائلة: "ربنا يرحمها يارب ويصبرنا على الفراق، والأم بعد الضنا بتتكسر، وهي راحت لـ نجلها".

وأضافت خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن الراحلة ناهد فريد شوقي،  انكسر بعد وفاة نجلها، وحبيبها، وتأثرت كثيرًا برحيله.

وتابعت: الراحلة كانت تفكرها بـ والدها الراحل فريد شوقي، وأن هناك أشياء كثيرة كانت تفعلها كانت تشبه أفعال والدها . معلقة:  إلى أن ناهد كانت تحب الجميع، وكانت قريبة من الجميع.

 

 

 

 

اخبار رانيا فريد شوقى مرض والدة رانيا فريد شوقى رانيا فريد شوقي الأعمال المسرحية أخر أعمال رانيا فريد شوقي اعمال رانيا فريد شوقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة هامة للرئيس| بيان عاجل من مرتضى منصور

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

بعد قصة حب ملتهبة لسنوات| الزوج أنهى حياة شريكة حياته.. والسبب سؤال واحد

صدمة.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

اللي يزعل يزعل | نجم الزمالك يُثير غضب جماهير الأهلي بهذا التصرف

قرارات حاسمة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي قبل انطلاقها في يناير

عيار 21 يتجاوز 3000 جنيه.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بمصر

انتهاء مفاوضات سد النهضة بالفشل|خبير يحذر من تكرار أزمة درنة بمصر والسودان

موضوعات متعلقة

أحمد العوضي يطرح البرومو الرسمي الأول لفيلم الإسكندراني.. فيديو

مروان حامد يعلن تحضير فيلم تسجيلي عن والده .. فيديو

طرح البوسترات الرسمية لمسلسل حالة خاصة |شاهد

غادة عبدالرازق تبدأ تصوير أول مشاهد مسلسلها صيد العقارب

ياسمين عبد العزيز تهنئ أحمد العوضي لهذا السبب |شاهد

لو جوزي مريض إيدز هموته| تصريح صادم من غادة عبدالرازق ..فيديو

بعد تعافيها من السرطان| دينا حايك تكشف عن موعد حفلها القادم ..فيديو

كأنى في متحف مفتوح |إلهام شاهين تتغزل بشوارع موناكو.. صور

ترشيحاتنا

نتنياهو لعائلات الرهائن الإسرائيليين: ملتزم شخصيا بإطلاق سراحهم

ميدو: الشناوي باستطاعته الاستمرار في الملاعب لـ 7 مواسم

صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول صفقة الأسرى مع حماس

أحمد موسى يكشف موقف مصري صارم بعد فشل مفاوضات سد النهصة

جيش الاحتلال يزعم العثور علي 1500 نفق تابع لـ حماس في غزة

رضا حجازي: مواد تعليمية وتدريبية مجانية لطلاب المدارس على موقع الوزارة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان كب.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

سعر غير متوقع لفستان مريم الخشت في برنامج صاحبة السعادة

غاز الفوسجين| السلاح الكيميائي الأبرز في الحرب العالمية الأولى.. كيف طوره الألمان؟

لو بتأنتخ في الإجازة.. اكتشف تأثير النوم طول اليوم على الجسم

فيديو

هل تعمد الحكم ظلم الأهلي أمام فلومينينسي.. تقرير برازيلي يكشف مفاجأة

الأهلي حجز مقعده..تعرف على الفرق المتأهلة لـ كأس العالم للأندية 2025.. فيديوجراف

مروان حامد يعلن تحضير فيلم تسجيلي عن والده .. فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره اليوناني لبحث التعاون العسكري بين البلدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ