ضعف شبكات المحمول وأزمات مكاتب البريد على طاولة البرلمان الأسبوع المقبل

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، سلسلة اجتماعات يومي الاثنين والثلاثاء 16 و17 نوفمبر الجاري، لمناقشة عدد من الملفات الخدمية التي تمس حياة المواطنين، وفي مقدمتها ضعف شبكات الاتصالات المحمولة بعدد من المناطق، ومشكلات مكاتب البريد، إلى جانب استكمال إعداد خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

الاثنين.. ضعف شبكات المحمول ومخاوف من برج حديدي بالتجمع الخامس

وتبدأ اللجنة اجتماعاتها يوم الاثنين بمناقشة واستكمال مشروع خطة عملها خلال دور الانعقاد الحالي، قبل الانتقال إلى بحث طلبات الإحاطة المتعلقة بخدمات الاتصالات.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب باسم بهاء بلال بشأن ضعف شبكات الاتصالات المحمولة بقرى خط البحر، والتي تضم كفر الترعة الجديدة وكفر الترعة القديمة، التابعتين لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، وما يعانيه الأهالي من مشكلات في جودة خدمات المحمول.

كما تبحث طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة بشأن وجود برج لإحدى شركات المحمول مصنوع من الحديد بمنطقة الحي الأول، المنطقة السادسة بالتجمع الخامس بالقاهرة، وما تضمنه الطلب من مخاوف بشأن تأثيره المحتمل على الصحة العامة.

الثلاثاء 17 نوفمبر.. أزمة مكاتب البريد في سوهاج تحت القبة

وتواصل اللجنة اجتماعاتها يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، باستكمال مناقشة مشروع خطة عملها، ثم فتح ملف الخدمات البريدية من خلال بحث عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

وتستعرض اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود أبو الخير بشأن عدم إنشاء مكتب بريد بقرية العمارنة التابعة لمركز البلينا بمحافظة سوهاج، رغم تخصيص قطعة أرض داخل القرية لإقامة المكتب.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد طلب خير الله بشأن عدم البدء في أعمال إحلال وتجديد مكتب بريد قلمين، رغم إدراجه بالخطة أكثر من مرة، وفقًا لما ورد بطلب الإحاطة.

ملفات خدمية على أجندة لجنة الاتصالات

وتأتي اجتماعات اللجنة في إطار متابعة أداء قطاعات الاتصالات والبريد، والوقوف على المشكلات التي تواجه المواطنين في الحصول على الخدمات، ومناقشة أسباب تأخر تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطط، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المحافظات.