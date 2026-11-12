وفد برلماني برئاسة النائب طارق رضوان يشارك في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بجنيف

شارك وفد برلماني، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضوية النائب الدكتور ياسر الهضيبي والنائب محمد تيسير مطر، وكيلي اللجنة، والدكتورة نانسي نعيم عضو اللجنة، في أعمال المؤتمر البرلماني العالمي لحقوق الإنسان، المنعقد بمدينة جنيف السويسرية يومي 12 و13 نوفمبر الجاري تحت عنوان «من التعهدات إلى التأثير: تعزيز دور البرلمانات في حماية حقوق الإنسان في عالم متغير».

وشهدت مشاركة الوفد مداخلة للنائب طارق رضوان بعنوان «الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان»، تناولت التحولات المتسارعة التي تفرضها التقنيات الحديثة على منظومة حقوق الإنسان، وأهمية تحقيق التوازن بين الاستفادة من فرص الذكاء الاصطناعي وضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية في الفضاء الرقمي.

وأكد النائب رضوان أهمية إعداد خارطة طريق تشريعية واضحة تنقل مستهدفات الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2026–2031) من الإطار الاستراتيجي إلى التطبيق العملي، وذلك من خلال مراجعة التشريعات القائمة، وتحديد الفجوات القانونية، واقتراح الأطر التشريعية اللازمة لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، وحوكمة البيانات، وضمان حماية الحقوق الرقمية.

وشدد على أهمية اضطلاع البرلمانات بدورها في مواكبة التطور التكنولوجي، من خلال تطوير الأطر التشريعية والرقابية، بما يضمن أن يظل الإنسان وحقوقه وكرامته في صدارة عملية التحول الرقمي.

أ د ه