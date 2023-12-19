مروان حامد يعلن تحضير فيلم تسجيلي عن والده .. فيديو

كشف المخرج مروان حامد عن تحضيره لفيلم تسجيلي عن والده الكاتب الكبيرالراحل وحيد حامد ، لأنه كان كاتب استثنائي.

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وأضاف مروان حامد خلال لقائه مع “عرب وود” ، قائلاً أنه يحضر لمشروع فيلم تسجيلي عن حياة والده الراحل لأنه كان كاتب استثنائيًا.

وأستكمل مروان حامد حديثه ، معلقًا: ودايمًا بنظر لوالدي بنظرة فخر وإعجاب شديد ، كان صاحب كلمة صادقة وصلت للناس فى أوقات شديدة الصعوبة.

وفى وقت لاحق ، شدد المخرج مروان حامد على ضرورة بذل جهد متبادل بين المخرج والممثل في أي عمل سينمائي لضمان الوصول لأفضل جودة ممكنة.

ووجه مروان حامد الشكر خلال ندوة تكريمه بمهرجان الجونة السينمائي إلى عدة أسماء عمل معها في مشواره، بداية من عادل إمام ونور الشريف ويسرا، وصولا إلى كريم عبد العزيز وهند صبري ومنة شلبي ، معتبرا أن اتقان التمثيل هو مفتاح نجاح أي عمل سينمائي.

ومنح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة جائرة "الإنجاز الإبداعي" للمخرج المصري مروان حامد، وسلمتها له النجمة يسرا، ويأتي ذلك اعترافاً بمسيرته السينمائية الحافلة ومساهمته الجادة في رسم مشهد صناعة السينما المصرية والعربية المعاصر، وذلك من خلال أعمال متنوعة شكّلت نقلة فنية وتجارية في السنوات الأخيرة، فأصبح حامد من أهم المخرجين في مصر والعالم العربي، وبات مؤسسة فنية متكاملة، تتولّى الإنتاج والإخراج وعرض المهرجان فيلما قصيرا عن أبرز أعمال مروان حامد.

تخرّج مروان حامد في المعهد العالي للسينما عام 1999، وعمل مساعد مخرج لشريف عرفة، قبل أن يبدأ مشواره الفني بالفيلم القصير "لي لي" المقتبس من قصّة قصيرة ليوسف إدريس. ولاقى الفيلم نجاحاً باهراً، وفاز بالعديد من الجوائز الدولية، ومنها جائزة الجمهور في مهرجان كليرمون فيران، والجائزة الذهبية من أيام قرطاج السينمائية، والجائزة الفضية من مهرجان ميلانو للسينما الإفريقية.

في 2006، أخرج أول أفلامه الروائية الطويلة: "عمارة يعقوبيان". سيناريو وحيد حامد اقتبسه عن الرواية الأكثر مبيعاً لعلاء الأسواني. وضم الفيلم، الذي اعتُبر أضخم الانتاجات المصرية في ذلك الوقت، عدداً كبيراً من النجوم، من بينهم عادل إمام ونور الشريف ويسرا.