مروان حامد يحيى ذكرى ميلاد والده ورسالة خاصة من كريم عبد العزيز

حرص المخرج مروان حامد على إحياء ذكرى ميلاد والده الكاتب الكبير وحيد حامد وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.



وكتب مروان على صفحته : اليوم عيد ميلاد والدي الكاتب الكبير وحيد حامد ربنا يرحمه و يجعل مثواه الجنة.



ولاقى البوست تفاعل كبير من أصدقاء مروان حامد الفنانين وعلى رأسهم كريم عبد العزيز الذى كتب تعليقا على هذا البوست: ربنا يجمعنا معاه على ألف خير، و البركة دائما فيك يا صاحبى، تعلمنا منه الكثير و الكثير في كل شيء.. دنيا وفن .. كان و سيظل بيننا.



فيما كتب محمد ممدوح : ألف رحمة ونور عليه الكاتب الكبير وحيد حامد، كما كتبت ريهام عبد الغفور : فى الجنة أن شاء الله.



عرض كيرة والجن على شاهد

وبدأت منصة شاهد من يوم 10 يونيو الماضى عرض أحدث أفلام المخرج مروان حامد ومن بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز.



تفاصيل فيلم كيرة والجن

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.