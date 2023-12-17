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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لو جوزي مريض إيدز هموته| تصريح صادم من غادة عبدالرازق ..فيديو

غادة عبدالرازق
غادة عبدالرازق

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن رد فعلها في حال أصيب زوجها بمرض الإيدز.

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وقالت غادة عبدالرازق فى لقائها مع برنامج "كتاب الشهرة"، "لو جوزي مريض إيدز هموته وأموت نفسي، لأنه أكيد لو جوزي هبقى أنا مريضه زيه ولو حبيبي هبلغ عنه مش هموت نفسي عشانه".

وعلى صعيد متصل، تحدثت الفنانة غادة عبد الرازق، عن دورها المثير في فيلم الأجندة الحمراء، وقالت إنه تم ظلمها وتصنيفها كممثلة اغراء بسبب هذا الفيلم. 

وأضافت غادة عبد الرازق، أنه تم إجبارها على ارتداء قميص نوم بأحد مشاهد الفيلم، ولم تتمكن من الرفض لأنها كانت تعمل بتصاريح من نقابة المهن التمثيلية في ذلك الوقت، وهددوها بشكوتها في النقابة. 

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وأوضحت غادة عبد الرازق، أنها شعرت بالخوف بعد تهديدها، فوافقت على تصوير المشهد

وبدأت الفنانة غادة عبد الرازق تصوير أولى مشاهدها في مسلسل "صيد العقارب"، تمهيدًا لعرض المسلسل في الموسم الرمضاني 2024، وهو من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينوميديا.

مسلسل صيد العقارب تخوض به غادة الرازق السباق الرمضاني المقبل، ويعرض على شاشات المتحدة، ويشارك فيه كل من رياض الخولي، محمد علاء جامايكا، سيمون، فريد سيف النصر، عماد صفوت، أحمد ماهر، ميار الغيطي، سامية عاطف، مجدي بدر، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين.

في وقت سابق، كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، ملامح مسلسلها الجديد صيد العقارب الذي تشارك به في الماراثون الرمضاني المقبل 2024، إذ قالت في لقاء تلفزيوني، إن مسلسل صيد العقارب أشبه بالمستحيل، موضحة: دايمًا بيقولوا أصعب شيء في الحياة لدغة الثعبان وصيد العقرب، وقصة المسلسل بتدور حول نفس المعنى.

يذكر أن غادة عبد الرازق خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل تلت التلاتة، والعمل مكون من 15 حلقة فقط، وضم كل من أحمد مجدي، مي سليم، الفنان الراحل مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، صلاح عبد الله، نجوى فؤاد، إحسان الترك، تامر فرج، محمد القس، صلاح عبدالله وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح، ودارت أحداثه في إطار درامي تشويقي.

 

 

غادة عبد الرازق تصريحات غادة عبدالرازق برنامج كتاب الشهرة مسلسل صيد العقارب

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