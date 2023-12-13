هيقولوا عليكي رخيصة | رسالة صادمة من عمرو عبد العزيز لهذه الفنانة

وجه الفنان عمرو عبدالعزيز رسالة إنتقاد لكل من يتعمد إرتداء الفساتين والملابس المثيرة وغير اللائقة على الريد كاربت.

وكتب عمرو عبد العزيز منشورا من خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، قائلاً: نصيحه اخويه

، يا حبيبه قلبي والله العظيم شغلك هو اللي بيتكلم عنك مش فستانك المفتوح لحد لوزك

للاسف انتي فاكره انك كده جامده خاااالص والله العظيم هما لو اتكلموا هيتكلموا عن فستانك الاوفر مش عليكى.



واستكمل عمرو عبدالعزيز حديثه ، قائلاً: الدليل ان اكبر نجمات مصر زي مني زكى و ياسمين عبد العزيز و هبه مجدي وغيرهم كتير بيروحوا بفستانين سواريه حلوه وشيك ومقفوله عااادي جدا.

بس انتي بعد ما تقفي ع الريد كاربت و تتصورى بكذا شكل و من كل الزوايا عشان تستعرضى الفستان العريان قوى الأوفر قوى ويصوروكى عشان يتكلموا بعد كده مش بيقولوا مين الفنانه دى …لا…بيقولوا مين الرخيصه دى.



واختتم حديثه: نصيحه اخويه ، لما تروحى مهرجان وانتي مش معروفه أصلا لو اهتميتي بشغلك ربع ما بتهتمي بفستانك الأوفر صدقينى هتوصلى وهيتكلموا عنك بشياااكة.

وحل الفنان عمرو عبد العزيز خلال الفترة الماضية، ضيفًا على برنامج "كتير هالقد" مع الإعلامي هشام حداد على شاشة mtv.

وطلب مقدم برنامج "كتير هالقد"، من عمرو عبد العزيز تقليد عدد من المشاهير المصريين، وتمكن من تقديم شخصياتهم وأصواتهم بدرجة مقربة أبهرت الحاضرين.

وقلد الفنان عمرو عبد العزيز، العديد من عظماء الفن المصري على الهواء، منهم الفنان لطفي لبيب، والفنان يوسف داود، والفنانة سناء جميل، والفنانة أمينة رزق، والفنان كمال الشناوي، والإعلامي مفيد فوزي، والفنان حسن حسني.

وكما قلد الفنان عمرو عبدالعزيز، كلا من أبلة فاهيتا، والفنان سمير غانم، والفنان محمود عبدالعزيز، والزعيم عادل إمام.