ليك غلاوة عندي.. رامي صبري يطلق آخر أغاني ألبومه "النهايات أخلاق"

كشف النجم رامي صبري عن آخر أغنيات ألبومه الجديد «النهايات أخلاق» حيث أطلق قبل قليل أغنية جديدة باسم "ليك غلاوة عندي" على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وجميع المنصات الرقمية بعد أن أطلق ١٠ أغاني من الألبوم الجديد على مدار الأيام الثلاثة الماضية.



الأغنية الجديدة لرامي صبري "ليك غلاوة عندي" من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع مكس مستر طارق توكل وجيتار ايردم وشيلو يحيى مهدي.

وعلى مدار الساعات الماضية تصدرت مجموعة من أغنيات الألبوم الجديد التريند على محرك البحث جوجل وموقع التدوينات القصيرة إكس ومنها أغنيات «بين الحيطان وجت سليمة وبحكي عليكي والنهايات أخلاق».





كما أطلق رامي صبري اليوم أيضا ريميكس لأغنية «أمانة يا قلبي» التي أطلقها أمس وهي من كلمات أحمد علي موسى وألحان رامي صبري وتوزيع مكس ماستر طارق توكل وجيتار أحمد حسين ووتريات تامر غنيم وقانون محمود عامر ومهندس صوت سادو.