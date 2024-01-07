عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ليك غلاوة عندي.. رامي صبري يطلق آخر أغاني ألبومه "النهايات أخلاق"

رامي صبري
رامي صبري

كشف النجم رامي صبري عن آخر أغنيات ألبومه الجديد  «النهايات أخلاق» حيث أطلق قبل قليل أغنية جديدة باسم "ليك غلاوة عندي" على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وجميع المنصات الرقمية بعد أن أطلق ١٠ أغاني من الألبوم الجديد على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

الأغنية الجديدة لرامي صبري "ليك غلاوة عندي" من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع مكس مستر طارق توكل وجيتار  ايردم وشيلو يحيى مهدي.

وعلى مدار الساعات الماضية تصدرت مجموعة من أغنيات الألبوم الجديد التريند على محرك البحث جوجل وموقع التدوينات القصيرة إكس ومنها أغنيات «بين الحيطان وجت سليمة وبحكي عليكي والنهايات أخلاق».
 
 

كما أطلق رامي صبري اليوم أيضا ريميكس لأغنية «أمانة يا قلبي» التي أطلقها أمس وهي من كلمات أحمد علي موسى وألحان رامي صبري وتوزيع مكس ماستر طارق توكل وجيتار أحمد حسين ووتريات تامر غنيم وقانون محمود عامر ومهندس صوت سادو.

رامي صبري ليك غلاوة عندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يخالف التوقعات بعد شهادات الـ27%.. وعيار 21 الآن

رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

الأرصاد: موجة باردة مصحوبة بأمطار تضرب البلاد الأربعاء القادم

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

مفاجأة جديدة|صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز و7 لاعبين يرحلون عن القلعة البيضاء

دين في رقبتي.. باسم يوسف ينقذ شقيق عمرو أديب من الموت| تفاصيل

«لا تنخدعوا»| الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة

بسبب غسل الأطباق| تفاصيل إنهاء حياة عامل علي يد صاحب عربية فول بعين شمس

موضوعات متعلقة

موعد ومكان عزاء والدة الفنانة لطيفة في مصر

الأقصر للسينما الأفريقية يفتح باب المشاركة في النسخة الثالثة من مبادرة "فاكتوري"

مد عرض مسرحية النقطة العميا حتى آخر يناير

كله فالصو تقترب من مليون مشاهدة بعد أقل من أسبوعين

رمضان 2024| حسن الرداد هارب من الثأر في مسلسل محارب.. تفاصيل العمل

هيثم نبيل يطرح أولى أغاني ألبومه «زي زمان» بعنوان: «دب هب» |شاهد

أحمد العوضي يتصدر إيرادات شباك التذاكر ويحقق رقما كبيرا في يومين

«جامد والنجومية وأمانة يا قلبي».. رامي صبري يطلق أحدث أغاني «النهايات أخلاق»

ترشيحاتنا

تلبية لدعوة السيسي| الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة.. ودياب اللوح يكشف جدول المباحثات

75.4 مليار جنيه زيادة بميزانية التعليم قبل الجامعي خلال عام 2023/2024

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأحد 7 يناير 2024

نصائح لتوفير استهلاك الوقود بالسيارات | تفاصيل

الأونروا تطالب بتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة وإنهاء عمليات التهجير القسري لسكان غزة

الأرصاد تبشر المواطنين بشأن طقس الساعات المقبلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجريب فروت؟

في حضور 30 ألف متفرج.. ماذا يفعل منتخب الفراعنة في بروفته الأخيرة قبل أمم افريقيا؟

منذ 6 سنوات| انتقادات لاذعة لمحمد رمضان والسبب قبلة.. وهذه جنسية الفتاة

إطلالة شتوية لافتة.. هبة مجدي تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

تفاصيل شهادات 27% من بنكي مصر والأهلي.. وكيف تحصل على عائد شهري منها؟

فنانة لبنانية شهيرة تروي تفاصيل الاعتداء عليها في عمر 12 عاما

بعد 5 أيام.. إنقاذ تسعينية يابانية بأعجوبة من تحت الركام|مقطع فيديو لا يصدق

انا أهلاوية.. أسما إبراهيم: عاتبت لاعب النادى الأهلى على انتقاله للزمالك.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ